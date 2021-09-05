رجائى عطية

من تراب الطريق (1172)

8:24 ص, الأحد, 5 سبتمبر 21 8:24 ص, الأحد, 5 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

الإمام الطيب والقول الطيب

(4)

يدور المجلد الأول من ثلاثية «القول الطيب» حول ستة محاور رئيسية:

(1) ومضات عقدية و(2) الفتوى وما إليها (3) فى التجديد وما إليه (4) أزهريات (5) فى ذكرى المولد النبوى الشريف (6) فى ذكرى ليلة القدر.

ومضات عقدية

يبدأ الدكتور الطيب هذه الومضات، برأى يراه فى تدريس مادة العقيدة فى الجامعات الإسلامية، وتستطيع أن ترى فى الومضة الأولى أن الدراسة فى الأزهر كانت تتسع من البدايات لجميع المذاهب، وكان فى إستمارة الالتحاق خانة للمذهب الذى يعتنقه طالب التعليم، مما ينبئ عن اتساع الأزهر والتعليم فيه لجميع المذاهب.

وكان الطلاب يتلقون فى علم التوحيد أن أهل السنة هم الأشاعرة والماتريدية، ولكن دون زعم بأنهم وحدهم أهل التوحيد، بل يسمع الطلاب إلى جوارهم مذهب المعتزلة وغيره، ورغم انتصار كلٌّ لمذهبه، إلاَّ أنه لم يكن يكفر غيره أو يخرجه من ربقة الإسلام.

اقرأ أيضا  الإمبريالية التاريخية لإيران

واستمر هذا التلاقح المذهبى حتى عم أركان الهيئات العلمية، فكانت كلية آداب جامعة الإسكندرية تمثل المدرسة الأشعرية بقيادة الأستاذ الدكتور على سامى النشرتى المتوفى 1980، وكلية دار العلوم بالقاهرة تمثل مدرسة المعتزلة بقيادة الأستاذ الدكتور محمود قاسم المتوفى 1973، وجامعة الأزهر تحرص على المذاق الأشعرى والصوفى بقيادة الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود. ومع هذا التنوع لم يسمع أحد تبادل التكفير أو التفسيق أو التبديع بين أبناء تلك المدارس، بل كنت ترى فى عضوية لجان مناقشة الرسائل العلمية مشاركة بين أبناء هذه المذاهب والمدارس، فى مودة وإخاء، فى جو مفعم بالأخوة العلمية والزمالة الأكاديمية.

اقرأ أيضا  من تراب الطريق (1171)

إلاَّ أن هذا الانفتاح المذهبى المتوارث، جعل ينحسر، لاسيما فى الأزهر، بسبب انتشار ورواج مذاهب وافدة أريد لها أن تكون المتحدث الرسمى للدين الإسلامى، ثم سَرْعان ما خرج هذا الرواج والانتشار إلى المستوى الشعبى، حتى صار يناقَش على المقاهى وفى الأشرطة الصوتية المسجلة، ترويجًا لمقولات أريد لها أن تكون هى المعبرة عن العقيدة، والأخطر الذى جعل يتفشى أن غيرها ضلال وانحراف، وبعثت مصطلحات خلافية كالتأويل، والتنزيه، والتجسيم، والمجاز، حيث أريد لها أن تكون فواصل حاجزة بين أهل الإيمان وأهل الضلال.

ولم تكن المشكلة فى مادة هذه المدارس التى صارت متصارعة، فالمادة كلها من التراث، ولكن شجرت المشكلة، فى أن دعاة كل مذهب لم يقنعوا بتقديمه على أنه مذهب من المذاهب، بل جعلوا يستميتون فى تقديمه على أنه هو الإسلام، وغيره ضلال !

اقرأ أيضا  تركة أنجيلا ميركل.. والقادم بعدها

وهنا فيما يشير الإمام الأكبر، مكمن الخطر.. إذ مع ترويج كل مذهب لنفسه ونشر وتسويق دعوته، بما يملك من الإمكانيات والأدوات، لم يعد مأمونًا أن يقسم الجماهير إلى أقسام يكفر كل منها سواه.

وهنا الكارثة الحقيقية ! فما هو الحل؟

www. ragai2009.com

rattia2@hotmail.com

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم رجائى عطية

قامة مصرية حاضرة فى الشأن الوطنى والفكرى والأدبى والاقتصادى والاجتماعى ، بلغت مؤلفاته مائة كتاب ، وكتب ويكتب مقالات إلى معظم الصحف والمجلات المصرية ، وهو يكتب لجريدة المال أسبوعيًّا منذ نشأتها ، ويوميًّا منذ صارت يومية ، كما يكتب حاليًّا للأهرام وأخبار اليوم والوطن ، وغيرها , ويكتب ويقدم برنامج « مع الله » لإذاعة صوت العرب.

ملف الكاتب رجائى عطية

اقرأ أيضاً

تركة أنجيلا ميركل.. والقادم بعدها

طارق عثمان 7:37 ص, الأحد, 5 سبتمبر 21

خواطر مواطن مهموم (104)

توفيق اكليمندوس 7:35 ص, الأحد, 5 سبتمبر 21

الإمبريالية التاريخية لإيران

شريف عطية 7:59 ص, الخميس, 2 سبتمبر 21

من تراب الطريق (1171)

رجائى عطية 6:56 ص, الخميس, 2 سبتمبر 21

من تراب الطريق(1170)

رجائى عطية 7:34 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

من تراب الطريق (1169)

رجائى عطية 9:03 ص, الثلاثاء, 31 أغسطس 21