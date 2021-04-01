رجائى عطية

من تراب الطريق (1073) نقل الأعضاء بين الحظر والإباحة !

9:47 ص, الخميس, 1 أبريل 21 9:47 ص, الخميس, 1 أبريل 21

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من أبواب الجحيم التى لا تنغلق، إجازة التصرف بغير وصية سابقة ثابتة وموثقة، فى أعضاء المصابين بغيبوبة عميقة أو بموت جذع المخ.. وهى غيبوبة تمنعهم من الإفصاح عن إرادة كل منهم، وهذه الغيبوبة تحمل المجتمع كله بواجب الاستيثاق من موتهم قبل انتزاع أى عضو من أعضائهم، وواجب الاستيثاق من الوصية السابقة الموثقة أو من إجازة واضحة صريحة ومؤكدة من أقاربهم القريبين للدرجة الأولى أو الثانية، مع عدم جواز الاقتراب من المصابين مجهولى الشخصية، فمجهول اليوم قد يكون مجهولاً فى مكان أو لدى شخص ولكنه معلوم فى مكان آخر أو لدى غيره، وقد يصبح المجهول اليوم معلومًا بباكر أو بعد باكر، ولا يجوز التذرع بالجهل الوقتى النسبى بشخصيته لاستباحة أعضاء وربما حيوات هؤلاء، وذلك يستوجب تغليق أبواب المساس بأعضائهم، مثلما يستوجب إستبعاد المحكوم بإعدامهم ما لم تصدر عنهم موافقة شخصية سابقة على الحكم بالإعدام الذى تخالطه شبهات متصلة بالإرادة وأهلية التصرف، وأن تكون هذه الموافقة ثابتة ومؤكدة وموثقة قبل الحكم بالإعدام وبعيدة عن أى اشتباه يمس الرضا وحرية الاختيار وسلامة الإرادة. فالمحاذير التى سبق أن كشفت عنها تحقيقات جنائية، تستوجب هذا الاحتياط، هذا فضلا عن أن احتمال تجارة الأقارب فى أجساد موتاهم احتمال وارد على الواسع إزاء « الإعدام » وما قد يدفع إليه فيئول الأمر إلى انتهاك حرمة أجسادهم.. وهو ما ينطبق بأكثر على ولاة الأمر الذين لا حجة لهم ولا معنى لجواز انتهاك حرمات أجسادهم بعد أن أوفوا للمجتمع بحقه عليهم بالإعدام الذى لا يجوز أن يكون مبررًا لاستباحة أبدانهم أو جثثهم!

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وقد يكون اللوذ بالمستشفيات والمراكز الحكومية، بدلاً عن الخاصة، كالاستجارة من الرمضاء بالنار ! والمؤملون خيرًا فى « الإدارة » الحكومية يجهلون أو يتجاهلون الحالة المتردية التى وصلت إليها الأحوال فى مستشفيات لم يشفع فى إصلاحها رقابة شكلية توضع على الورق. إنها مسألة آليات وذمم وطبائع وسلوكيات تراكمت على مدار سنين تهدر حقوق الأحياء، فما بالنا بالأموات أو المشرفين على الموت أو الذين أصيبوا فى حوادث بغيبوبة عميقة أو بالمعوزين الذين يبيعون أعضاءهم من وراء الكواليس، وربما جاء السماسرة من ذات العاملين بالمستشفيات والمراكز الحكومية!

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أخطر الثغرات التى سوف تهدر حائط الصد الذى يحاول مشروع القانون إقامته أمام التجارة، تأتى من الناس ومن « الإدارة » الرسمية.. لن يتنور الناس بين يوم وليلة، ولن يتخلص المعوزون من ضغط الفقر والجوع والحاجة فى لحظة، ولـن تنصلـح أحوال « الإدارة » بمجرد الأمل والنوايا الحسنة ! لو راجعنا كيف تصدر شهادات الوفاة ذاتها، وكيف تسير الأمور فى الأجهزة الرسمية ومستشفياتها، لعرفنا أننا نحتاج إلى كثير من الضوابط الحقيقية الفعالة قبل أن نفتح على أنفسنا وعلى فقرائنا نار جهنم ! ولعرفنا أنه مع أهمية ولزوم إقرار باب مشروع وآمن لنقل الأعضاء، فإن الغاية ذاتها توجب علينا أن نتملى وندقق كثيراً فى الضوابط الفعالة الصارمة الواجب اتخاذها حتى تأمن نوايانا الطيبة على تحقيق غايتها!

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بقلم رجائى عطية

قامة مصرية حاضرة فى الشأن الوطنى والفكرى والأدبى والاقتصادى والاجتماعى ، بلغت مؤلفاته مائة كتاب ، وكتب ويكتب مقالات إلى معظم الصحف والمجلات المصرية ، وهو يكتب لجريدة المال أسبوعيًّا منذ نشأتها ، ويوميًّا منذ صارت يومية ، كما يكتب حاليًّا للأهرام وأخبار اليوم والوطن ، وغيرها , ويكتب ويقدم برنامج « مع الله » لإذاعة صوت العرب.

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