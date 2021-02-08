رجائى عطية

من تراب الطريق (1035)

10:03 ص, الأثنين, 8 فبراير 21 10:03 ص, الأثنين, 8 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

بين العدم والفناء والزوال

مـا نسميـه نحـن البشر بالعدم والفناء والزوال مما نلاحظه جاريًا مطردًا فى أنفسنا وفى بقية ما نسميه بالأحياء الأخرى ـــ فاصطلاح بشرى نسبى نتداوله فى حياتنا نحن المحدودة الأمد.. عن أنفسنا وعن أشباهنا فى الحيوان والنبات.

ولم يمكن قط إلى يومنا هذا أن يندمج فكر البشرية بعامة، بل ولا بخاصة ـ مع نواميس وقوانين وأسس وحقائق الكون العظيم الذى لا نكاد نشغل إلاّ ذرة ضئيلة فيه. قد دخلنا بحكم الخليقة كمخلوقات فيه فى زمن ما ـــ لا يمكن حصره بين الكثير من المخلوقات التى ليس لها حصر فى هذا الكون الفسيح الهائل الرائع. فنحن على حالنا الراهن التطور ما زلنا إلى الأعماق ـ أبناء بشريتنا الممتدة من ماضٍ بعيد سحيق فى نظرنا إلى حاضر لم يكد يتغير جوهره.. محتاج أشد الحاجة إلى مزيد ضخم بالغ الضخامة من العناية والتغيير فيما نزهو به الآن مما أطلقنا عليه اصطلاح العلم الوضعى.. هذا العلم الذى ما زال غارقًا فى أغوار بشريته عاجزًا عجزًا يكاد يكون عامًا عن القدرة على انتفاضه كليةً حقيقية تنقله إلى غير رجعة من ماضيه أو حاضره السطحى التائه الذى يتخبط فى الأوهام والأحلام والأمانى والآلام والأحزان والفواجع والنكبات والويلات والاختفاء والانقراض ـ إلى حياة جادة عميقة شاملة تنسى تمامًا العبث والهوى والحسد والغل والتآمر والطمع والجشع والذل والإذعان !!!

اقرأ أيضا  خواطر مواطن مهموم (76)

وليس الصغر أصلاً ونبعًا فى ذاته للنقائص والحماقات والآفات والشرور.. فهو بدايات فطرية للنمو والاكتمال والرشد.. وتعرضه للتشويه والانحراف آفة مجتمعية.. منحرفًا كان أو مقصرًا.. وكل من الانحراف أو القصور ـــ غفلة واستهانة ومجازفة وخيبة تعقبه الحسرة ثم الانكسار فالهلاك.. حدث ذلك فى دهور تمر ويبتلعها الزمن وينساها كأنها لم تحدث قط لجماعات بشرية بادت ولم يعد يذكرها آدمى حىّ.. يمارسها من بعدهم آدميون أحياء كأنهم هم مبتدعوها أو لم يسبقهم سابق.. قد نسوا السابق وكأنه لم يوجد !.. وهذا بلاؤنا الأخير الذى يوقف تناسلنا نهائيا ويخفى وينهى وجودنا على الأرض لانتهاء أمد حقنا فى فرص الحياة ـــ جميعًا بلا استثناء !

وبقاء الأنا التى يكررها لنفسه كل آدمى صغيرًا أو كبيرًا إبان عمره ــ إشعار دائم بالاستقلال الملازم لكل فرد من الأحياء إبان حياته.. قصرت أو طالت هذه الحياة فى الجماعة التى ينتمى إليها الفرد بالأصالة أو النسب أو الاختيار أو القدم.. وقد فطن ضمير الآدمى المتكلم من أول الدهر ـــ إلى لزوم ضمير المخاطب والغائب.. أى إلى ضرورة الحاجة الدائمة لاتصال الأنا بالآخرين حاضرين وغائبين قريبين أو بعيدين مذكورين أو يمكن تذكرهم أو ذكراهم على نحو ما.. لأن حياة الآدمى قديمًا كان أو حديثًا.. بدائيًا أو متقدمًا أو متطورًا ــ يستحيل أن تتم إذا انفرد مع نفسه بلا رفيق دون الانتماء على نحو أو صورة إلى آدمى آخر أو آخرين فى جماعة بشرية من الأحياء صغيرة أو كبيرة.. هو يحتاج إلى ذلك فى صغره أو فى كبره.. فى جده أو لهوه.. ذلك أن انقطاع الآدمى عن الاتصال بآخر أو آخرين مُحال المُحال.. لأنه لا يستغنى عن حاجته أو اختياره أو اعتماده على فرد آخر من جماعة بشرية تُتيح له ذلك.. لا يمكن لأى حىّ أن يبقى وحيدًا فردًا بلا أصل سابق وماضٍ سالف وحاضر معاش ومستقبل لاحق.. حتى فى الحيوان أو النبات.. بالغًا ما بلغ من الضآلة والهوان أو ممتدًا إلى أبعد ما وصل إليه من القدرة والاستطاعة.. علما بأن وجود القوى والطاقات والماديات والأحياء فى الكون العظيم دائمًا كثرة تتعاقب آحادها وجماعاتها بأطرها وأحجامها وأعمارها وأسرارها ولا تنتهى.. وإنما يطرأ عليها تغير الأحوال والتراكيب والظواهر.. وما يتوقع البشر حصوله أقل بكثير جدًّا مما لا ينتظره ولا يمكن أن يعرفه الآدمى ــ إن عرفه ! ــ إلاّ بعد حصوله بأزمنة مختلفة، وقد يمضى به العمر ويدركه الفناء دون أن يعرف من أمره شيئًا !!

اقرأ أيضا  من تراب الطريق (1033)

والأنا مهما تواضعت وتطامنت ــ هى أغلى ما لدى الآدمى.. بل هى نفسه وذاته المدركة وغير الكاملة الإدراك.. كلها تجمع غرائزه واستعداداته وخصاله ومواهبه إن وجدت وعيوبه إن ولد بها أو التصقـت بـه بعـد ميلاده فى حياته إلى أن يفارقها.. وهى جماع وسر كل آدمى فى كل زمان ومكان.. لا يستطيع أن يخلعها أو يتجاهلها مهما تكلف واجتهد فى التكلّف.. ولأنه هو لم يصنعها فإنه لا يشاركه فيها آخر.. إذ هو بها وحدها يحب أو يكره، ويقترب من غيره أو يبتعد، ويجهل أو يعلم، ويشعر بها فى يقظته ونومه وطفولته ونضجه واكتماله ونقصه وصحته ومرضه.. وكثيرًا أو قليلا ما يحس بما هو عليه فعلاً من ذكاء أو غباوة. فالأنا البشرية مخلوقة من مخلوقات الله ــ عز وجل ــ الذى يعلم وحده السر وما أخفى.. سبحانه القائل فى محكم تنزيله: «وَفِى أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ» (الذاريات 21).. هذه النفس هى محك اختبار وحساب الآدمى.. إليها يرتد ما يفعله من خير أو شر، تترقب ــ إِن رشدت ـــ مستجيبة لخالقها الذى خلقها وسواها، يحدوها أمل لا ينقطع أن يكون رصيدها مما قال سبحانه وتعالى فيه: «وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» (البقرة 110) صدق الله العظيم.

اقرأ أيضا  الإفلاس الأميركى والبحث فى دفاتر قديمة

www. ragai2009.com
rattia2@hotmail.com

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم رجائى عطية

قامة مصرية حاضرة فى الشأن الوطنى والفكرى والأدبى والاقتصادى والاجتماعى ، بلغت مؤلفاته مائة كتاب ، وكتب ويكتب مقالات إلى معظم الصحف والمجلات المصرية ، وهو يكتب لجريدة المال أسبوعيًّا منذ نشأتها ، ويوميًّا منذ صارت يومية ، كما يكتب حاليًّا للأهرام وأخبار اليوم والوطن ، وغيرها , ويكتب ويقدم برنامج « مع الله » لإذاعة صوت العرب.

ملف الكاتب رجائى عطية

اقرأ أيضاً

جائزة الشرق الأوسط المعلّقة بين صراعات القوى العظمى

شريف عطية 9:05 ص, الأحد, 7 فبراير 21

من يقال له : أمل إيطاليا الأخير

طارق عثمان 8:31 ص, الأحد, 7 فبراير 21

خواطر مواطن مهموم (76)

توفيق اكليمندوس 7:45 ص, الأحد, 7 فبراير 21

من تراب الطريق (1034)

رجائى عطية 7:10 ص, الأحد, 7 فبراير 21

من تراب الطريق (1033)

رجائى عطية 7:06 ص, الخميس, 4 فبراير 21

الإفلاس الأميركى والبحث فى دفاتر قديمة

شريف عطية 6:58 ص, الخميس, 4 فبراير 21