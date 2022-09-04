من بين الأسهم القيادية ..«التجاري الدولي» يتراجع منفردًا بنسبة 0.5% أغسطس الماضي

من بين كافة الأسهم القيادية المدرجة في البورصة المصرية، تراجع أداء سهم “التجاري الدولي” صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر الرئيسي “egx30” منفردًا بنسبة 0.57% بإغلاق 38.15 جنيه .

ورصدت “المال” أداء أبرز القيادية، وصعد سهم “فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية” بنسبة 15% عند 3.66 جنيه، وأيضًا “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” 0.72% عند 14.05 جنيه .

وارتفع أداء سهم “هيرميس المالية القابضة” بنسبة 8% ليصل 12.81 جنيه، وأيضًا سهم القلعة للاستشارات المالية بنحو 11% .

وحقق سهم شركة “مدينة نصر للاسكان والتعمير” بنسبة 2.4% عند 2.94 جنيه، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 7% ليصل 7.68 جنيه .

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد سجلت ارتفاعا جماعيا بتعاملات شهر أغسطس الماضي، بينما تصدر المشهد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 مشهد الصعود.

وسجلت ارتفاعات المؤشر السبعيني نحو 18%، مغلقا عند مستوى 2201 نقطة، تلاه المؤشر المئوي الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 15.19%، عند مستوى 3153 نقطة، وكان الأخير في الارتفاعات المؤشر الرئيس EGX30 بنسبة 5.61% مغلقا عند 9998.6 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي بنسبة 8.18%، رابحا 51.8 مليار جنيه، مغلقا عند مستويات 685.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 633.4 مليار جنيه، في إغلاقات يوليو.