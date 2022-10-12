من بينهم مارك.. «فيس بوك» مازالت تبحث عن السبب فى تناقص أعداد المتابعين لمشتركيها

تداول عدد من متابعي “فيس بوك” أخبارا توضح وجود عطل فني في “فيس بوك” بدأ منذ أول أمس ، يفيد بنقص عدد المتابعبن بشكل ملحوظ ، بما فيهم مؤسس فيس “بوك مارك”.

كما خسرت صحيفة نيويورك تايمز 6225 متابعا الإثنين و4944 الثلاثاء. أما صحيفة “نيويورك بوست” فخسرت الإثنين 8200 متابع و4378 في اليوم التالي، ومثلها خسرت صحيفة “واشنطن بوست” ما مقداره 5804 الإثنين، ثم 4337 الثلاثاء.

أكثر من 119 مليون متابع لمارك زوكربيرج اختفوا من حسابه، إلى درجة لم يعد فيه إلا 9 آلاف متابع فقط ،الخطأ يجعل المتابعين يتقلصون إلى 9000 مهما كان العدد الأصلي. ربما يكون السبب عطل بالموقع، أو هجمة إلكترونية عليه”.

وارجع بعض رواد “فيس بوك” السبب وراء نقص عدد متابعيهم ، إلى وجود هجمة سيبرانية قد تكون تعرض إليها “فيس بوك”، مستندين في ذلك إلى أنه منذ بداية عام 2020 فإن “فيس بوك” قد شهد أكثر من عطل فني .

وعلى صعيد آخر، رأى بعض المتابعين أن هذه الخطوة تأتي في إطار الخطة التي تعتزم ميتا تنفيذها للعمل على تصفية الحسابات المزيفة التي بدأت في الانتشار خلال الآونة الأخيرة على حد وصفهم.

جدير بالذكر أن مستخدمى “فيس بوك” قد عانو مطلع مايوم الماضي ، من وجود مشكلة فنية في عدم ظهور سجل الاعجابات “اللايكات” على منشورات المستخدمين.