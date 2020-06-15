من بينها مصر .. 9 دول عربية تسيطر على قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط (خريطة تفاعيلة)

سيطرت 9 دول عربية من بينها مصر على قائمة مجلة فوربس لأقوى 100 شركة بمنطقة الشرق الأوسط، وفقًا للقوائم المالية المجمعة لهذه الشركات الدرجة في أسواق المال العربية، وتم تصنيف الشركات وفقًا للقيمة السوقية والمبيعات وصافي الربح وإجمالي الأصول.

مصر في المرتبة الخامسة

وجاءت مصر في المرتبة الخامسة حيث ضمت 5 شركات يتصدرها البنك التجاري الدولي أكبر بنك قطاع خاص في مصر بقيمة سوقية 5.5 مليار دولار، وأصول تقدر بنحو 24.5 مليار دولار، وصافي ربح 749 مليون دولار، ومبيعات بقيمة 3 مليارات دولار. واحتل البنك المرتبة 28 على مستوى القائمة .

وجاءت الشركة الشرقية للدخان في المرتبة 79 بقيمة سوقية 1.8 مليار دولار وأصول 1.4 مليار دولار وصافي ربح 237 مليون دولار، ومبيعات 882 مليون دولار خلال 2019.

بينما جاءت مجموعة طلعت مصطفى العقارية في المركز 85 على مستوى القائمة ثم السويدي إلكتريك في المرتبة 87، والشركة المصرية للاتصالات في المركز 91 .

السعودية تتصدر القائمة

وأظهرت القائمة أن المملكة العربية السعودية تصدرت دول القائمة بواقع 33 شركة، أهمها شركة أرامكو العاملة في مجال الطاقة والتي وصلت قيمتها السوقية لنحو 1.6 تريليون دولار، وأصولها لأكثر من 398 مليار دولار، وسجل صافي ربح الشركة 88.2 مليار دولار، ومبيعاتها 329.8 مليار دولار رخلال العام الماضي .

وبخلاف أرامكو ضمت السعودية شركة سابك الصناعية بقيمة سوقية 65 مليار دولار، والبنك الأهلي التجاري بقيمة سوقية 27.8 مليار دولار، ومصرف الراجحي بقية سوقية 35.9 مليار دولار.

بالإضافة إلى شركة الاتصالات السعودية والشركة السعودية للكهرباء، وبنك الرياض، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، والمراعي، ومجموعة سافولا، وبنك البلاد وبنك الجزيرة والمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي والبحري السعودية، والتعدين العربية، وبترو رابغ، وموبايلي، وجرير للتسويق، ومجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية، وبوبا العربية، والبنك السعودي للاستثمار، والمملكة القابضة للاستثمار، والصحراء العالمية للبتروكيماويات.

كما ضمت القائمة دار الأركان العقارية السعودية، والتعاونية للتأمين، والمتقدمة للبتروكيماويات، وأسواق العثيم اللتجزئة، وجبل عمر للتطوير، والتصنيع الوطنية.

الإمارات

وجاءت الإمارات في المركز الثاني حيث ضمت القائمة 21 شركة إماراتية يتصدرها مجموعة أبوظبي الأول المصرفية والتي بلغت قيمتها السوقية نحو 28.7 مليار دولار، وأصولها لأكثر من 223.8 مليار دولار، وسجل صافي الربح خلال العام الماضي 3.4 مليار دولار، والمبيعات 9.1 مليار دولار.

وجاء في المرتبة الثانية بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة سوقية 12.4 مليار دولار وأصول 186.1 مليار دولار، وصافي ربح 3.9 مليار دولار، ومبيعات تجاوزت 9.8 مليار دولار.

كما ضمت القائمة مجموعة اتصالات ومجموعة بنك أبوظبي التجاري، وموانىء دبي العالمية، وبنك دبي الإسلامي، وإعمار وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي، والدار العقارية، وبنك دبي التجاري، وبنك رأس الخيمة، ودبي للاستثمار، وأدنوك للتوزيع، ودو للاتصالات، وطاقة وبنك الفجيرة.

بالإضافة إلى الشركة العربية للطيران ومصرف الشارقة الإماراتي وأوراسكوم كونستراكشون، والعالمية القابضة للاستثمار.

قطر

احتلت قطر المرتبة الثالثة حيث ضمت 18 شركة يتصدرها مجموعة قطر الوطني المصرفية بقيمة سوقية 42.6 مليار دولار وأصول تجاوزت 259.5 مليار دولار، وصافي ربح 4 مليارات دولار، ومبيعات تتجاوز 16 مليار دولار.

وجاء بعد ذلك مصرف قطر الإسلامي، وأوريدو للاتصالات، ثم البنك التجاري، ومصرف الريان، وصناعات قطر، وقطر للتأمين، وبنك الدوحة، وناقلات للخدمات اللوجيستية، وقود للتجزئة، وبروة للعقارات، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وشركة الكهرباء والماء القطرية، والبنك الأهلي القطري، وبنك الخليج التجاري، وإزدان العقارية وشركة مسيعيد للبتروكيماويات، والملاحة القطرية للخدمات اللوجيستية .

الكويت والبحرين

جاءتا الكويت والبحرين في المركز الرابع وضمت كل منهما 7 شركات، ومن الكويت تصدر مجموعة الكويت الوطني المصرفية بقيمة سوقية 15.7 مليار دولار وأصول 93.3 مليار دولار، وصافي ربح 1.4 مليار دولار ومبيعات 4.5 مليار دولار.

كما ضمت القائمة أيضًا بيت التمويل الكويتي وأجيلتي للخدمات اللوجيستية، وبنك الخليج، ومباني للعقارات، والبنك الأهلي الكويتي والبنك التجاري الكويتي.

وفي البحرين تصدر القائمة البنك الأهلي المتحد بقيمة سوقية 6.4 مليار دولار وأصول بقيمة 40 مليار دولار وصافي ربح 789 مليون دولار، ومبيعات2.1 مليار دولار.

وضمت القائمة بنك المؤسسة العربية ومجموعة البركة، وبنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت، وشركة ألمنيوم البحرين للصناعة، وشركة بتلكو للاتصالات .

المغرب وعمان

جاءت الدولتان في المرتبة السادسة مناصفة حيث ضمت عمان 4 شركات يتصدرها بنك مسقط بقيمة سوقية 2.7 مليار دولار وأصول 31.9 مليار دولار، وصافي ربح 482 مليون دولار ومبيعات 1.7 مليار دولار.

بالإضافة إلى شركات عمانتل للاتصالات والبنك الوطني العماني والشركة العمانية العالمية للاستثمار.

وتصدر شركات المغرب الأربعة التجاري وفا بنك بقيمة سوقية 7.7 مليار دولار وأصول تتجاوز 52 مليار دولار، وصافي ربح خلال 2019 بقيمة 690 مليار دولار ومبيعات 4.1 مليار دولار.

وضمت القائمة ايضًا البنك الشعبي المركزي والبنك المغربي للتجارة ولافارج هولسيم .

وجاءت الأردن في المركز السابع والأخير عبر البنك العربي الذي جاء في المرتبة 24 ضمن القائمة بإجمالي أصول 51.2 مليار دولار وقيمة سوقية 4.2 مليار دولار، وصافي ربح 846 مليون دولار، ومبيعات 3.3 مليار دولار.