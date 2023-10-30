من بينها دمياط.. خط ONE يطلق خدمة جديدة إلى البحر المتوسط

أعلن خط الحاويات السنغافوري Ocean Network Express (ONE)، عن خدمة المحيط الهندي المتوسطى الجديدة والمعروفة بخدمة (IOM) .

وحسب جدول إبحار الخدمة الجديدة، فمن المقرر أن تربط هذه الخدمة الجديدة الهند وباكستان والشرق الأوسط بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، ومن المتوقع أن يوفر للعملاء تغطية خدمة محسنة لهذه المنطقة.

ووفقًا للشركة، فمن المنتظر أن توفر IOM الجديدة خدمة نقل موثوقة ومضمونة الجودة، بالإضافة إلى تكامل الجدول الزمني.

ومتوقع أن تبدأ الخدمة الجديدة من ميناء نافا شيفا في 14 يناير 2024.

سيكون دوران الخدمة على النحو التالي:

نافا شيفا (الهند) – موندرا (الهند) – كراتشي (باكستان) – جدة (المملكة العربية السعودية) – دمياط (مصر) – بيرايوس (اليونان) – جنوة (ليغوريا) – فالنسيا (إسبانيا) – برشلونة (إسبانيا) – بيرايوس – دمياط (مصر) – جدة (المملكة العربية السعودية) – كراتشي – موندرا – نافا شيفا.

وحقق ميناء دمياط خلال العام الماضي 2022 كميات من البضائع بلغت حوالى 27 مليون طن من البضائع العامة، بينما بلغ ما تم تداوله خلال عام 2021 حوالي 26.9 مليون طن بنسبة زيادة 0.4%.

كما تداول الميناء حوالي 14 مليون طن بضائع محواة بالمقارنة مع 13.3 مليون طن خلال عام 2021 بنسبة زيادة 5%، وبذلك يكون إجمالي كميات البضائع المتداولة عبر ميناء دمياط خلال عام 2022 نحو 41 مليون طن بالمقارنة بـ 40.2 مليون طن خلال عام 2021 بنسبة زيادة 2%.

وبالرجوع لأعداد الحاويات المتداولة بالميناء بلغت خلال عام 2022 حوالي 1229525 حاوية مكافئة TEU، بالمقارنة بـ 1082976 حاوية مكافئة TEU خلال عام 2021 بنسبة زيادة 14% .