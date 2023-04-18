من بينها تجديد اشتراكات المراكز الرياضية.. منصة symple تتيح مجموعة خدمات جديدة

قال محمد الفقى، الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لمنصة سيمبل «symple» للشراء الآن والدفع لاحقا، إن المنصة قامت بإضافة خدمات جديدة لمحفظة تمويل العملاء مؤخرا نتيجة تراجع القوى الشرائية للعملاء، وتأثر عمليات الاستيراد مما انعكس على المعروض من السلع بالأسواق.

ولفت إلى أن سيمبا تتخصص فى الملابس بشكل أساسى، وقامت بتنويع محفظتها لتصبح 50% منتجات، و50% خدمات، بدلا من 80% منتجات، و20% خدمات فى السابق.

وأوضح أن باقة الخدمات التي تمت إضافتها تشمل تجديد اشتراكات المراكز الرياضية، ومراكز التجميل، بجانب برامج السياحة الداخلية، والدورات التدريبية،

وقال إن الظروف الراهنة هى التى دفعت المنصة لابتكار هذه الأساليب للحفاظ على نمو الأعمال، وعدم التأثر بتراجع رغبة العملاء الشرائية.

وذكر أن «سيمبل» تتعامل مع نحو 80% المجموعات التى تقوم بتوريد وبيع الملابس الجاهزة، ونحو 5 مراكز تعليمية، و22 مركزا رياضيا.

وأكد أن شركته لم تواجه تعثرا من جانب عملائها فى السداد، مرجعا ذلك إلى تراجع قيمة الحد التمويلى البالغ 500 جنيه فقط، وكذلك المنتجات التى تتخصص فيها المنصة.