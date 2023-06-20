من بينها إطلاق مسابقة جديدة.. «الري» تستعد لتجهيزات أسبوع القاهرة السادس للمياه

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي لـ«أسبوع القاهرة للمياه» يستعرض الترتيبات الجارية للإعداد لعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه.

ويشار أن أسبوع القاهرة للمياه مزمع عقده تحت عنوان “العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة” وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فعاليات أسبوع القاهرة للمياه

أسبوع القاهرة للمياه

وصرح وزير الري بأنه عقب عقد اجتماع “شركاء أسبوع القاهرة للمياه” يوم 1 يونيو الجاري، تم تلقى طلبات عديدة من مختلف المنظمات الاقليمية والدولية لتنظيم جلسات و ورش عمل ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه ، حيث يجرى حاليا إعداد أجندة الأسبوع لتشمل مختلف الفعاليات المقترحة.

وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري وأحد الشركات المتخصصة لإعداد منصة متكاملة لأسبوع القاهرة للمياه تشتمل على كافة الفعاليات الخاصة بالأسبوع للتسهيل على المنظمين والمشاركين بالأسبوع وتحقيق المزيد من التواصل الفعال بين المشاركين وسكرتارية الأسبوع.

المؤتمر العلمي للأسبوع ومحاوره

وأوضح الدكتور سويلم أن اللجنة العلمية للأسبوع تقوم حالياً بتقييم ملخصات الأبحاث المقدمة من الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية لإختيار الأفضل منها.

وأضاف أن المؤتمر العلمي يتضمن العديد من الأنشطة الفنية خلال 5 جلسات فنية متخصصة في محاور المياه الخضراء لإستعادة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والتكيف مع التغيرات المناخية، والتعاون في خيارات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية على نطاق أحواض الأنهار.

وتضمنت محاور المؤتمر العلمي لأسبوع القاهرة للمياه، دعم الفوائد المشتركة ما بين إجراءات التكيف بقطاع إدارة المياه وتحقيق النمو الاقتصادي بجانب تحسين أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الطقس المتطرف “جفاف/فيضان”، بالإضافة إلى دعم تكامل سياسات الموارد المائية مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة.

كما تم البدء فى تلقى المشروعات البحثية المقدمة من طلاب مدارس المتفوقين “ستيم”، وملخصات الرسائل المقدمة لمسابقة “عرض رسائل الماجستير والدكتوراه فى 3 دقائق”.

بجانب فتح الباب للمزارعين وروابط مستخدمي المياه للتسجيل في مسابقة “أفضل الممارسات للحفاظ على المياه” والمخصصة لتشجيع أفضل الممارسات الزراعية في الحفاظ على المياه وإستدامة الموارد البيئية.

تفاصيل مسابقة جائزة الإبتكار في إدارة المياه

وأطلقت وزارة الموارد المائية والري مسابقة جديدة لأول مرة فى اسبوع المياه تحت عنوان “جائزة الابتكار في إدارة المياه” ، والتى تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام.

وتهدف مسابقة جائزة الابتكار الخاصة بقطاع المياه إلى العثور على حلول إبداعية وعملية لهذه التحديات، وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين بمجال المياه الحفاظ على البيئة على المشاركة العملية في عدة موضوعات.

وتمثلت الموضوعات التي تشجع عليها المسابقة في تقديم حلول مستدامة للاستفادة من نواتج تطهيرات الترع و من ورد النيل والحشائش بجانب تدوير المخلفات الصلبة.

كما تشجع رواد الأعمال والمهتمين بالمجال إلى الاستفادة من مياه السيول، ونظم الري الحديث بجانب حماية الشواطئ، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول في إدارة المياه.

وتشمل قائمة أهداف المسابقة الاهتمام بالزراعة بالمياه ذات نسبة الملوحة العالية، وصيانة الترع المؤهلة، والتبطين باستخدام مواد صديقة للبيئة، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في إدارة المياه.

والجدير بالذكر أن المشاركة في مسابقة «جائزة الابتكار في إدارة المياه» مفتوحة لجميع الفئات العمرية، والتعليمية “أفراد، مجموعات، كيانات”، وأنه سيتم تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع.

وسيتيح هذا المعرض فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.