من «بطن الحوت» إلى «البيت بيتي 2».. دراما المنصات الرقمية تواصل استغلال فرص النجاح

تعرض منصة شاهد الرقمية مسلسلات جديدة لمشتركيها الأيام القادمة مع انتهاء العام الحالي ، وهي مسلسل بطن الحوت بطولة محمد فراج وباسم سمرة، كذلك تعرض مسلسل ” البيت بيتي 2″ بطولة النجمان كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر وسليمان عيد .

كما تقدم احدى المنصات الرقمية مسلسل ” حدث بالفعل ” بطولة كريم فهمي ، ندى موسى، ومحمود عبد المغني، وهي من تأليف فادي النجار ومن إخراج هشام الرشيدي.

خيرية البشلاوي : يجب أن تستمر المنصات الرقمية في الانتاج الدرامي

تقول الناقدة خيرية البشلاوي إن هذه المنصات تسعى جاهدة لملأ احتياجها من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية مع مشاهديها ومشتركيها .

وتابعت قائلة إنها مع استمرارية الإنتاج الدرامي طيلة الوقت ، طالما يوجد سوقا ووسائل تستوعبها .

وأكدت كذلك أن هذه المنصات الرقمية الحديثة يجب أن تقدم لمشتركيها أعمال فنية جديدة ومميزة ، حتى تظل تلقى القبول لديهم طيلة الوقت ولاينصرفون عنها لصالح وسائل أخرى ، وانتاج مسلسلات تليفزيونية جديدة كل فترة مثل حدث بالفعل لكريم فهمي وبطن الحوت لمحمد فراج وغيرها .

رامي المتولي : مسلسل بطن الحوت لمحمد فراج يأتي استغلالا للنجاح الذي حققه مؤخرا

وأوضح الناقد الفني رامي المتولي أن مسلسل البيت بيتي حقق نجاحا كبيرا في الجزء الأول حينما عرض بمنصة شاهد الرقمية ، لذلك سيتم تقديم جزء ثان منه .

وأضاف قائلا لـ”المال” إن المنصات الرقمية تحرص على العمل بهذه الطريقة ، بان تقدم جزء ثان لأي مسلسل تليفزيوني يحقق نجاحا جماهيريا كبيرا في الجزء الأول منه ، وذلك ماحدث في مسلسلات مختلفة مثل ” ليه لأ” وغيرها .

وأكد المتولي أيضا أن مسلسل بطن الحوت لمحمد فراج ، يأتي استغلالا للنجاح الذي حققه مؤخرا في السينما بفيلم” فوي فوي فوي ” وكذلك الأعمال الدرامية التي شارك في بطولتها وشهدت اشادة كبيرة من الجمهور والنقاد مثل ” الغرفة 207 ” و” لعبة نيوتن” و” حرب” وغيرها .

محمود قاسم : محمد فراج يملك موهبة فنية كبيرة وأداء تمثيلي مميز في كل شخصية يقدمها

بدوره، قال الناقد الفني محمود قاسم إن الجمهور يحتاج دائما لمشاهدة وجوه جديدة كأبطال وقصص درامية مختلفة كل فترة وعدم مشاهدة المسلسلات التليفزيونية القديمة .

وأشار إلى أن محمد فراج يملك موهبة فنية كبيرة وأداء تمثيلي مميز في كل شخصية يقدمها ، بالإضافة أنه من حق صناع مسلسل البيت بيتي بعد نجاح الجزء الأول أن يتم تقديم جزء ثان من المسلسل .

ونوه إلى أن الأهم ألا يكون الجزء الثاني مجرد استثمار لنجاح الجزء الأول ، وتوجد كيمياء مميزة بين كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر ظهرت في أحداث الجزء الأول لمسلسل البيت بيتي وجذب المشاهدين بقوة .