من المستفيد بالإعفاءات الجمركية فى اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وميركسور؟

■ امتيازات أعلى للمنتجات المستوردة على حساب التصدير أحمد شوقى دخل اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع “ميركسور” حيز التنفيذ، خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من 2017؛ بعد إتمام إجراءات التصديق عليه من مصر ودول التجمع؛ الذى يضم 4 دول…

■ امتيازات أعلى للمنتجات المستوردة على حساب التصدير

أحمد شوقى

دخل اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع “ميركسور” حيز التنفيذ، خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من 2017؛ بعد إتمام إجراءات التصديق عليه من مصر ودول التجمع؛ الذى يضم 4 دول من أمريكا اللاتينية، البرازيل، والأرجنتين، وأوروجواى، وباراجواى.

تتمثل أهم ملامح الاتفاق فى تحرير التجارة البينية تدريجيًا خلال فترة زمنية لا تتجاوز 10 أعوم من تاريخ التنفيذ، باستثناء مجموعة من السلع، وإسناد مهمة تحديد آليات تحريرها، والفترة الزمنية المستغرقة إلى لجنة مشتركة منشأة بموجب الاتفاق.

قسمت السلع المتبادلة فى العمليات التجارية بين الطرفين إلى 5 قوائم، الأولى القائمة A تمتعت بإعفاء فورى بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، والقائمة B والاتفاق على إعفائها من %25 من الرسوم الجمركية المستحقة سنويًا، اعتبارًا من تاريخ التنفيذ، لتعفى بشكل كامل خلال 4 أعوام أى بحلول 2021.

أما القائمة C تقرر إعفاؤها من %12.5 سنويًا من رسومها الجمركية اعتبارًا من تاريخ التنفيذ، لتعفى بشكل كامل فى غضون 8 أعوام، فيما تقرر إعفاء القائمة الرابعة D من الرسوم الجمركية المستحقة عليها بواقع %10 سنويًا لتصل إلى الإعفاء الكامل خلال 10 أعوام.

أما القائمة الخامسة E تشمل سلعًا حساسة لم تتحدد آليات إعفائها بعد، وتركت هذه المهمة للجنة مشتركة تشكيلها بموجب الاتفاق.

بمقارنة الإعفاءات على الواردات والصادرات الخاصة بمستلزمات السكك الحديدية والترام، بين مصر وتجمع ميركسور؛ فمن حيث الكم يتبين أن السلع المدرجة بجدول الواردات أكثر من تلك المدرجة بجدول الصادرات، وقد يكون ذلك بسبب تفوق دول ميركسور تصنيعيًا على مصر.

طبقًا جدول رقم 1؛ فإن توزيع واردات مصر المتعلقة بمستلزمات السكك الحديدية والترام بين 3 قوائم؛ الأولى القائمة A التى حصلت على إعفاء كامل من الرسوم الجمركية بمجرد تنفيذ الاتفاقية، تشمل الفئة المركبات المستخدمة فى صيانة السكك الحديدية، والترام، والبوجيهات، والخطافات، وأجهزة التوصيل والفرامل الهوائية تجهيزات وتركيبات السكك الحديدية أو الترام، وغيرها.

أما القائمة B التى شملت عربات الركاب ونقل البضائع والصهاريج وحاويات، فيما شملت القائمة C التى تحصل على الإعفاء الكامل خلال 8 أعوام قاطرات الديزل- الكهربائية.

طبقًا لاتفاق التجارة الحرة، لم تدرج البنود المتعلقة بهذه المستلزمات فى القائمة D التى تتمتع بخصم سنوى %10 لتصل للإعفاء الكامل خلال 10 أعوام، كما لم تدرج بالقائمة E التى لم يتفق على آليات تحريرها بعد.

بحسب جدول رقم 2 فإنه أدرجت الصادرات المصرية من مستلزمات السكك الحديدية والترام، بقائمتين الأولى الفئة A التى أعفيت بشكل كامل من الرسوم الجمركية بمجرد نفاذ اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول ميركسور. وشملت القائمة المركبات ذاتية الدفع والمركبات المستخدمة فى الرصف وفحص المسارات، ومحامل سكك حديدية.

أما القائمة الثانية فهى C والتى تعفى من الرسوم الجمركية سنويًا بواقع 12.5% لتصل للإعفاء الكامل فى غضون 8 أعوام.

شملت القائمة قاطرات الديزل الكهربائية، وعربات الركاب والصهاريج والبوجيهات والفرامل الهوائية وأجزاءها والخطافات وأجهزة التوصيل الأخرى والمخازن المؤقتة وأجزاءها وحاويات.

لم تتضمن الاتفاقية مستلزمات أخرى بقائمة التصدير المصرية سواء فى القائمة B أو D أو E.

لكن الملاحظة الأكثر أهمية أنه توجد سلع مشتركة مدرجة بجدولى التصدير والاستيراد؛ لكنها تتمايز من حيث مستوى الإعفاءات الجمركية التى تحصل عليها فى الحالتين لتصب فى صالح منتجات دول تجميع الميركسور على حساب المنتجات المصرية.

يمكن مطالعة جدول رقم 3 الذى يقارن بين مستوى الإعفاءات الجمركية لنفس المنتجات فى حالتى الاستيراد والتصدير؛ فيتبين على سبيل المثال أن منتحات مثل: البوجيهات والفرامل الهوائية وأجزاءها والخطافات وأجهزة التوصيل الأخرى والمخازن المؤقتة وأجزاءها؛ تتمتع بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية عند استيرادها لوقوعها بالقائمة A على جدول الاستيراد والتى حصلت على الإعفاء الكامل بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

أما فى حالة تصدير نفس المنتجات إلى اسواق دول ميركسور فإنها تحصل حاليا على إعفاءات جمركية لا تتجاوز 12.5% لوقوعها بقائمة C بجدول التصدير والتى سيتم تحريرها بشكل كامل خلال 8 أعوام لأنها ستنخفض بنفس المعدل بشكل سنوى.

وينطبق الأمر ذاته على منتجات مثل: الحاويات وعربات الصهاريج مثل: الشاحنات والعربات ذاتية التفريغ، والمغطاة والمغلقة، المفتوحة مع جوانب غير قابلة للإزالة وعربات الركاب؛ حيث تقع بجدول الاستيراد B الذى يتمتع حاليا بإعفاء جمركى نسبته 25% وستعفى بشكل كامل خلال 4 أعوام فى حين أن نفس المنتجات تقع بجدول التصدير C والتى ستعفى بشكل كامل خلال 8 أعوام.

ويسبب تفاوت الإعفاءات الجمركية بين المنتج المحلى ومنتجات “ميركسور” خللًا بمستوى تنافسية الأول فى السوق المحلية إذ إنه بموجب الاتفاق لن يتمتع بحماية جمركية نهائيًا أو أنه سيتم تقليص مستوى الحماية بالنسبة له.

أما فى حالة تصدير المنتج المصرى لدول ميركسور فإنها تحصل على إعفاء جمركى أقل مما يعنى مستوى أعلى من الحماية لمنتجات هذه الدول؛ ومن ثم انخفاض تنافسية المنتج المصرى فى هذه الحالة أيضًا.