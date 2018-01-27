من المخطئ في تقدير الاحتياجات التمويلية لمصر .. الحكومة أم صندوق النقد؟

- 9 مليارات دولار زيادة عن ما هو متوقع في العام المالي الماضي - السويفي: تعويضها بمزيد من القروض وطرح السندات - الدويني: ارتفاع اسعار البترول والدولار ونفقات البنية التحتية أبرز الأسبابجهاد سالم و هاجر عمران: كشف تقرير المراجعة الثانية للاقتصاد المصري، الصادر عن

– 9 مليارات دولار زيادة عن ما هو متوقع في العام المالي الماضي

– السويفي: تعويضها بمزيد من القروض وطرح السندات

– الدويني: ارتفاع اسعار البترول والدولار ونفقات البنية التحتية أبرز الأسباب

جهاد سالم و هاجر عمران:

كشف تقرير المراجعة الثانية للاقتصاد المصري، الصادر عن صندوق النقد نهاية الأسبوع الماضي، عن تعديلات بالجملة في تقديرات الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة في العامين الماضي، والحالي، مقارنة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الأصلي الذي وضعته الحكومة ووافق عليه الصندوق قبل أقل من عامين، وعلى أساسه أتاح الأخير قرضا بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات.

تلك التعديلات طالت أيضا مستهدفات النمو والاستثمار الأجنبي المباشر، ورصيد الدين الخارجي، والعجز في الموازنة خلال العام المالي الجاري، والأعوام التالية.

وفيما قدر برنامج الإصلاح الاقتصادي الأصلي الاحتياجات التمويلية للموازنة بنحو 21,6 مليار دولار في العام المالي الماضي 2016/2017، و 18,1 مليارا العام الجاري، ذكر تقرير المراجعة الثانية أن تلك الاحتياجات قفزت إلى 30,5 مليار دولار في العام الماضي، وستصل إلى 23,6 مليارا في العام المالي الجاري الذي يتبقى منه نحو 5 شهور كاملة.

واعتبرت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار “فاروس” إختلاف تقديرات الاحتياجات التمويلية خلال المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي ليس خطأ الحكومة ولا صندوق النقد مشيرا إلى أنهناتج عن زيادة عجز الموازنة، والالتزامات الخارجية واجبة السداد ، فضلا عن تقديرات الاستثمار الاجنبي المباشر التى لم تحقق المرجو منها وكذلك إيرادات السياحة، لافته إلى أن عجز الموازنة إنخفض مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي فيما لم تنخفض قيمته.

وقلص تقرير المراجعة الثانية لصندوق النقد توقعاته بخصوص المستهدف من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام المالي الجاري إلى 8,4 مليار دولار بدلا من 9,4 مليار، وحوالي 9,9 مليار دولار بدلا من 10,2 مليار كما كان متوقعا من قبل.

مزيد من الديون



وقالت السويفي إن الاجراءات التي ستتدخها الحكومة لسد الاحتياجات التمويلية تتمثل فى برنامج إصدار السندات الدولية الذي أعلنته وزارة المالية بنحو 4 إلى 7 مليار دولار، فضلا عن الحصول على قروض ميسرة بهدف التنمية، ومنها قروض المؤسسات الدولية لتحسن الصرف الصحي فى العشوائيات وقروض تنمية التعليم ومحو الامية وغيرها.

وعلى صعيد متصل أشارت السويفي إلى أن تحسن مصر فى نظرة المؤسسات العالمية مثل تقرير وكالة فيتش قد ينعكس إيجابا على تكلفة الدين الخارجي حيث إنخفاض نسبة المخاطرة، متوقعة تراجع العائد على على السندات الدولية بنحو 1% خلال الطرح المزمع بالمقارنة بسابقتها والتى ترواح العائد فيها ما بين 6 إلى 7%.

واستكملت السويفي أن استقطاب الموارد الدولارية قد يحتاج لبذل جهد أكبر للترويج لقطاع السياحة واستهداف دول جديدة كأمريكا اللاتينة.

ولم تسلم تقديرات الدين الخارجي لمصر من تعديلات “النقد الدولي”، فبينما قدر برنامج الإصلاح الاقتصادي الأصلي وصول المديونيات الخارجية إلى 74 مليار دولار العام المالي الجاري، تتراجع إلى 73,5 العام المقبل، ذكر تقرير المراجعة الثانية أن رصيد الدين الخارجي لمصر سيسجل 86,9 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، ونحو 85,2 مليارا العام المقبل.

وخلال العام المالي الماضي 2016/2017 شهد الدين الخارجي قفزات غير مسبوقة ليصل إلى 79 مليار دولارا ، بزيادة بلغت 23,2 مليارا نسبتها 41,6% مقابل العام السابق.

مسئولية مشتركة



بدوره قال الدكتور شريف الديوانى الرئيس التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية ان ارتفاع أسعار البترول إلى نحو 70 دولار للبرميل حاليا مقابل 40 دولار عند وضع البرنامج الاقتصادى وموافقة صندوق النقد الدولى عليه فى نوفمبر 2016 ، ساهم فى زيادة الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المحلى بأكثر من المتوقع، مشيرا إلى أن الحكومة بجانب مسئولي صندوق النقد مسئولين عن التقديرات المستقبلية لعناصر الاقتصاد نظرا لأن برنامج الإصلاح الاقتصادي تم وضعها بالاشتراك بين الجانبين.

وأضاف ان زيادة سعر الدولار بعد التعويم بأكثر مما كان متوقعا يعد أحد اهم الاسباب أيضا خاصة أنه أدى إلى زيادة التضخم و اضطر الحكومة إلى زيادة المرتبات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة رغم نية تقليصها .

وأشار إلى أن البنك المركزى اضطر إلى زيادة سعر الفائدة لأكثر من مرة للسيطرة على التضخم وهو ما تحقق بالفعل إلا ان القرار كان له تأثير سلبى على القطاع الخاص وهو ما اضطر الحكومة إلى زيادة إنفاقها على استثمارات البنية التحتية .

وفي يناير 2017 قال جريس جارفيس الرئيس السابق لبعثة صندوق النقد في مصر أنهم أخطأوا في توقع سعر صرف الدولار امام الجنيه بعد اجراء التعويم في نوفمبر 2016، بينما أشارات وثائق حصلت عليها “المـال” في وقت سابق من مصادر برلمانية إلى ان تقديرات سعر صرف الدولار التي وضعتها الحكومة بالاشتراك مع صندوق النقد كانت تدور حول 11 – 15 جنيها في العامين 2017 و 2018 ، فيما يتم تداول العملة الأمريكية بالبنوك حاليا عند سعر 17,8 جنيها تقريبا.

وقال الدويني إن زيادة الإنفاق على البنية التحتية رغم أهميته الكبرى إلا أنه تسبب فى زيادة الاحتياجات التمويلية للاقتصاد ومن ثم لجوء الحكومة إلى الاقتراض الخارجى و المحلى لتنفيذ الاستثمارات مشيرا إلى أن الجزء الأصعب من برنامج الإصلاح الاقتصادى قد تم بالفعل .

وأضاف أنه يتبقى للحكومة القيام بالإصلاح الهيكلى للاقتصاد و الذى يشمل على سبيل المثال إقرار تشريعات المشروعات الصغيرة و المتوسطة بما يسمح لها بالانضمام إلى القطاع الرسمى وهو ما يمهد لزيادة حجمها و الانتقال إلى فئة المشروعات الكبرى مؤكدا أن التشريعات الحالية لا تسمح للمشروعات الصغيرة بالنمو وهى أحد المشكلات الهيكلية للاقتصاد.



وأكد أن القضاء على المشكلات الهيكلية يسمح بتحقيق معدلات نمو عالية مشيرا إلى ان معدلات النمو الحالية لا تتناسب مع أهداف الدولة التنموية فى القضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية .

مزيد من خفض الدعم



ومن جانبه ارجع عمرو الالفي العضو المنتدب بشركة مباشر للاستشارات المالية ورئيس قسم الابحاث، إختلاف تقديرات الاحتياجات التمويلية إلى ارتفاع اسعار النفط ومايترتب عليه من إرتفاع الانفاق على الوقود فضلا عن عدم تحقيق ايرادات السياحة لما هو متوقع فضلا عن قفزات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وتستورد الحكومة نحو نصف احتياجات السوق من المواد البترولية، ومعظم الاحتياجات من السلع الأساسية كالقمح و زيوت الطعام.

وأشار الالفي إلى أن ارتفاع تقديرات الاحتياجات التمويلية عن السابق لن يوثر سلبا على الاقتصاد المحلي؛ حيث أن الحكومة ستتخد إجراءات عدة لمجابهة تلك الارتفاعات وسد الاحتياجات ومنها إصدار السندات الدولارية، فضلا عن استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي وما يتبعة من خفض الدعم على المحروقات.

وأضاف الالفي، أن ضم الاقتصاد المواز للرسمي سيسهم فى تحسن الموارد الدولارية، وقد يتحقق الامر من خلال البرنامج الحكومي للتحول للمدفوعات الالكترونية.

وكانت الحكومة أقرت زيادات بنسب متفاوتة في أسعار المواد البترولية والكهرباء والمواصلات منذ نوفمبر 2016، فيما يشير تقرير المراجعة الثانية للاقتصاد الصادر عن صندوق النقد إلى انه من المقرر اتخاذ مزيد من الإجراءات العام الجاري مثل خفض الدعم عن الطاقة بوتيرة أكبر، وطرح حصص من شركات مملوكة للحكومة في البورصة.

تقديرات صندوق النقد للاحتياجات التمويلة (بالمليار دولار) 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 برنامج الإصلاح الاقتصادي 21.6 18.1 14.7 15.5 تقرير المراجعة الثانية 30.5 23.6 23.1 21.8



