ثقافة وفنون

«من القاهرة» يفوز بجائزة أحسن فيلم غير روائي بمسابقة آفاق السينما العربية

في ختام فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي
رحاب صبحي 11:19 م, الأحد, 5 ديسمبر 21 11:19 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 43، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، عن فوز الفيلم الوثائقي “من القاهرة”، بجائزة أحسن فيلم غير روائي ضمن مسابقة آفاق السينما العربية.

فيلم “من القاهرة” عرض لأول مرة عالميا، ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخراج هالة جلال، وإنتاج مصر، ومدته 64 دقيقة.

اقرأ أيضا  محاضرة للمخرج الصربي إمير كوستوريتسا في مهرجان القاهرة السينمائي

تدور أحداث الفيلم في القاهرة هنا والآن، في محاولة لأن تسكت خوفها الخاص من المدينة، تتبع المخرجة فتاتين تعيشان في العاصمة الملوثة بالقسوة والنفور والتحرش، والاستعداد لقبول المرأة فقط في وضع المفعول به.

شارك في لجنة تحكيم آفاق السينما العربية، الممثلة والكاتبة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي، المخرج اللبناني هادي زكّاك، المخرج والكاتب المصري تامر محسن.

اقرأ أيضا  «فياسكو» يحصل على تنويه خاص وجائزة صلاح أبو سيف من مهرجان القاهرة

تمنح لجنة تحكيم آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة الجوائز الآتية: جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي، وتمنح للمخرج، جائزة أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، جائزة أحسن فيلم غير روائي، جائزة أحسن أداء تمثيلي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم رحاب صبحي

ملف الكاتب رحاب صبحي

اقرأ أيضاً

«قدحة» يحصل على تنويه خاص بمسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة

رحاب صبحي 11:24 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

عفيفة بن محمود تفوز بجائزة أحسن أداء تمثيلي ضمن مسابقة آفاق السينما العربية في مهرجان القاهرة

رحاب صبحي 11:22 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

مهرجان القاهرة يمنح محمد ممدوح جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم »أبو صدام»

رحاب صبحي 10:43 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

أرسيليا راميريز تحصل على تنويه خاص عن دورها بفيلم «المدني» في مهرجان القاهرة

رحاب صبحي 10:02 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

«نقطة عمياء» يفوز بجائزة جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصيرة في مهرجان القاهرة

رحاب صبحي 10:01 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

«جذور برية» يفوز بجائزة فتحي فرج بمسابقة أسبوع النقاد الدولية في مهرجان القاهرة

رحاب صبحي 9:59 م, الأحد, 5 ديسمبر 21