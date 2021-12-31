نقل وملاحة

من العين السخنة – مطروح.. وزير النقل: القطار الكهربائي السريع يخفض زمن الرحلة للنصف

تفاصيل جولة وزير النقل في مشروع القطار السريع
مدحت إسماعيل 4:20 م, الجمعة, 31 ديسمبر 21 4:20 م, الجمعة, 31 ديسمبر 21

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تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أعمال تنفيذ مشروع قطار العين السخة/ العلمين – مطروح وذلك في المسافة من حلوان حتى العين السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ جار العمل في تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار.

وأيضا جار العمل فى المحطات والأسوار بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار .

وأوضح الوزير أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

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وتفقد وزير النقل محطة حلوان التي تخدم مدينة حلوان ومدينة 15 مايو وكل منطقة جنوب القاهرة التي تقع شرق النيل ومحطة محمد نجيب التي تقع علي بداية محور محمد نجيب التي تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة ومناطق العمران الجديدة التي تقع جنوب طريق العين السخنة والمحطة المركزية ( وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف وتعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلي العاصمة الإدارية ).

و تخدم المحطة بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة و المدينة الرياضية وأيضا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة وذلك بتبادلها مع القطار الكهربائي الخفيف ومحطة العين السخنة والتي تخدم منطقة العين السخنة، سواء كانت مناطق سياحية علي البحر الأحمر و المناطق الصناعية وأيضا منطقة ميناء العين السخنة ويمكن أن تمتد خدمتها الي المناطق الاستثمارية الجديدة بالمنطقة وكذلك مدينة السويس الجديدة.

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ووجه وزير النقل بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة المعنية والمحافظات التي يمر بها مسار القطار السريع وذلك للأخذ في الاعتبار المشروعات الجاري تنفيذها، وكذلك المخطط تنفيذها وذلك للعمل على تكامل وسائل النقل المختلفة وتفاديا لحدوث أي تعارض في المشروعات الجاري والمخطط تنفيذها.

والتقى الوزير مع العمال والمهندسين المشاركين بالمشروع ونقل لكم تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الميلادي الجديد.

وأكد وزير النقل ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل على مدار الساعة للانتهاء من تنفيذ المشروع فى التوقيت المخطط وخاصة مع أهمية هذا المشروع الذي يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي سيتم تنفيذها والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر.

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وأشار الوزير، إلى أن مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين – مطروح )، يبلغ طوله 660 كم، ويشمل 22 محطة وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسيسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة.

حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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