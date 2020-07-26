«من الشاليموه للثلاجة».. تفاصيل عروض مبادرة «مايغلاش عليك» لتحفيز الاستهلاك

كشف الموقع الإلكتروني لـ مبادرة مايغلاش عليك «WWW.MOBADRA.GOV.EG» الذي دشنته الحكومة عن تفاصيل أسعار وعروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية.

وتضمنت المبادرة أقسامًا خاصة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والبلاستيك والأثاث والشاليموه.

وتتوقع وزارة المالية أن تحقق المبادرة مبيعات بقيمة تصل إلى 120 مليار جنيه، وفقًا لتصريحات سابقة من وزير المالية الدكتور محمد معيط.

أسعار التكييفات في مبادرة ما يغلاش

وتتراوح أسعار التكييفات ما بين 8235 جنيهًا إلى 10750 جنيهًا على حسب نوعها، ويتجاوز الخصم الألف جنيه عن سعره الحقيقي. صورة عروض مبادرة ما يغلاش عليك تكييفات عروض التكييفات

سعر المروحة

ويتم عرض مروحة السقف بسعر 40 جنيها بدلا من 500 جنيه، بينما سعر مروحة صندوقية مكتب بحوالي 517 بدلا من 574 جنيها. أسعار المروحة أصناف مختلفة

أسعار الثلاجات

سعر الثلاجة ديب فيريزر الكتروستا يصل إلة 6493 جنيها بدلا من 7378 جنيه ويوجد أنواع أخري أسعار الثلاجات في المبادرة

أسعار شاحن الحائط

سعر شاحن الحائط يوا 171 يصل إلى 48 جنيها وفي بعض الأنواع تصل إلى 120 جنيها . صورة من عروض مبادرة مايغلاش عليك أسعار أدوات منزلية

أسعار الأثاث

يصل سعر السحارة إلى 4377 جنيها بدلا من 5477 جنيه . أسعار الأثاث في المبادرة

أسعار الأثاث المنزلي

الأدوات المعدنية والمنزلية

عروض المبادرة

أدوات البلاستيك الشاليموه

أسعار اللمبات الكهربائية تتراوح ما بين 32 جنيها إلى 45 جنيها.

الشركات المشاركة في مبادرة ما يغلاش عليك.. العربي ومصانع حلوان من بينها

ويتضمن الموقع أقسامًا للشركات المشاركة، وتضم شركات العبد للأجهزة الكهربائية والمعصرة للصناعات الهندسية وبنها للصناعات الاليكترونية وحلوان للصناعات الهندسية .

وتضم المبادرة أيضا شركة حلوان للصناعات غير الحديدية وشبرا للصناعات الهندسية وكمبيوةهوم للتوريدات العمومية وهليوبوليس للصناعات الكيماوية .

ومن بين الشركات المشاركة في مبادرة ما يغلاش عليك مجموعة العربي ومصنع الإلكترونيات التابعة للهيئة العربية للتصنيع.

ويشارك في المبادرة العديد من التجار والمحلات، من بينها سلسلة عمر أفندي الحكومية وشركات التجارة الداخلية التابعة للقابضة للسياحة والفنادق.

تسهيلات في السداد للمشاركين في مبادرة ما يغلاش عليك

كما أن شركات التمويل الاستهلاكى ستشارك في المبادرة وستقوم باحتساب سعر فائدة %1 شهريا على المستفيدين من المبادرة، بما يعادل %12 سنويا.

.وقالت مصادر في وقت سابق أن كانت أن البنوك ستمول عمليات الشراء ضمن المبادرة لأصحاب البطاقات الائتمانية بسعر فائدة شهرية ثابتة %0.76 ومن ثم فإن سعر الفائدة السنوية يساوى %9.12.

الحد الأقصي المسموح لتمويل المبادرة

وذكرت المصادر أن الحد الأقصى لقيمة التمويل من شركات التمويل الاستهلاكى ضمن المبادرة يبلغ 100 ألف جنيه لعملاء البنوك و25 ألفا لغير عملاء البنوك وسيتم السداد على 24 شهرا.



وتابعت أن التمويل سيتم بدون مصروفات إدارية باستثناء 40 – 50 جنيها مصاريف استعلام ائتماني، موضحة أنه منتظر أن تشهد السوق زيادة فى معدلات الاستهلاك نتيجة تطبيق المبادرة ما سيعوض انخفاض سعر الفائدة على العمليات.

وكشفت أن شركة إى فاينانس ستتولى إعداد المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة وإنشاء أنظمة لدورة البيع بين التجار والمستهلكين.

خصومات البطاقات التموينية

وقالت المصادر إنه مفترض أن يتمكن كل حاملى بطاقات ائتمان البنوك من المشاركة فى المبادرة والاستفادة من نسب الخصم التى تصل إلى %20.

كما أن حاملى البطاقات التموينية سيتمتعون بنسب خصم إضافية %10 بتمويل من وزارة المالية.

وذكرت المصادر أن مدة المبادرة 3 شهور تبدأ بنهاية شهر يوليو وقد يتم مد الفترة فى حال ارتفاع الإقبال على الاستفادة منها، كما قد يتم النظر فى إضافة سلع جديدة أو شركاء آخرين.

البنوك المشاركة في المبادرة

وكشفت «المال» أمس أن 5 بنوك محلية وشركتى تمويل استهلاكى ستشارك فى مبادرة الحكومة لتنشيط الاستهلاك، وهي: الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتجارى الدولي، وبنك ناصر الاجتماعي، أما الشركات فهى «فاليو» للتمويل الاستهلاكي، و«أمان» للخدمات المالية.