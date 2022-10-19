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من «السرب» و«الجواهرجي» إلى «أخي فوق الشجرة»..أفلام رأس السنة تنتظر إيرادات جيدة

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نظرا للتنوع والإنتاج الضخم وفترة ذلك الموسم الطويلة نسيبيا، وفق معنيين.,

من «السرب» و«الجواهرجي» إلى «أخي فوق الشجرة»..أفلام رأس السنة تنتظر إيرادات جيدة
أحمد حمدي

أحمد حمدي

10:45 م, الأربعاء, 19 أكتوبر 22

تستقبل دور العرض السينمائي بموسم رأس السنة الجديدة 2023 ، بعض الأفلام السينمائية لنجوم كبار أمثال أحمد السقا ومحمد هنيدي ورامز جلال ، وتتنوع الأفلام المطروحة بين سينما وطنية وكوميدية واجتماعية، وسط توقعات بحصدها إيرادات جيدة.

فيطرح صناع فيلم “السرب” للنجم أحمد السقا العمل بموسم رأس السنة ، الفيلم للمخرج أحمد نادر جلال ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم منهم شريف منير وكريم فهمي وآسر ياسين وكان مفترض طرحه في أكتوبر الجاري لكن تم تأجيله ، وهو فيلما وطنيا يجسد الضربة الجوية للجيش المصري في ليبيا منذ سنوات للثأر من تنظيم داعش بعد ذبحهم للمصريين العاملين بليبيا .

كما يتم طرح الفيلم الجديد للنجم محمد هنيدي ” الجواهرجي” اخراج اسلام خيري،  ويشارك في بطولته النجمة منى زكي ، ويشهد تعاونهما سويا بعد غياب 20 عاما من فيلم ” صعيدي في الجامعة الأمريكية” الذي جمعهما سابقا  .

كذلك يطرح فيلم النجم رامز جلال ” أخي فوق الشجرة” ، ويشارك في بطولته نسرين طافش وتارا عماد واخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد ، بالاضافة لفيلم” عاشق” الذي يحمل قالب اجتماعي رومانسي بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد واخراج عمرو صلاح وتأليف محمود زهران .

ماجدة خير الله : فيلم الجواهرجي سيشهد إقبالا

في البداية قالت الناقدة ماجدة خير الله إن التنوع الموجود في هذه الأفلام السينمائية التي ستطرح بدور العرض بداية السنة الجديدة جيدا ، لكن لايوجد عمل سينمائي منهم يمكن أن يجذب الجمهور له باستثناء فيلم ” الجواهرجي” للنجمان محمد هنيدي ومنى زكي ، لاسيما أنه يمثل تعاون فني بينهما بعد 20 عاما وذلك سيكون شيئا مختلفا للجمهور .

وأضافت خير الله  أن بداية العام الجديد سيتم طرح  عدد من الأفلام الأجنبية بالسينمات المصرية  والعربية ، خاصة أنه يتزامن ذلك مع اقتراب موعد جائزة الأوسكار ، لذلك لن يكون هناك اقبالا على أي فيلم سينمائي مصري يحمل طابع الأكشن مقارنة بالأفلام الأجنبية  المعروفة بتميزها في هذا النمط منذ سنين طويلة .

وأشارت الى أن فيلم الجواهرجي سيكون الأكثر حظا عن باقي الأفلام التي ستطرح بجانبه  ، مؤكدة موسم رأس السنة يعتبر قويا حتى لو لم يقارن بمواسم الأعياد المعروفة ، فيستمر وقته لأجازة نصف العام بالنسبة للمدارس والجامعات وذلك شيئ جيد .

محمود قاسم : السرب فيلم مهم وضخم إنتاجي وأفلام الموسم تتنظر إيرادات جيدة

من جانبه أوضح الناقد السينمائي محمود قاسم أن طرح هذه الأفلام السينمائية بداية العام الجديد ، شيئا غريبا لأنه ليس موسما جاذبا للايرادات مثل مواسم الأعياد والصيف .

وأشار قاسم الى أن تواجد فيلم مهم وضخم انتاجيا مثل السرب للمخرج أحمد نادر جلال شيئا جيدا للغاية ، خاصة أن الفيلم الوطني أصبح جذابا بصورة كبيرة للجمهور بعدما حققت أفلام الممر وكيرة والجن نجاحات كبيرة في السينما .

وبرغم أنه لا يعتبر موسما سينمائيا قويا ، إلا أن هناك نجوما كبار يتواجدون في هذا الموسم ، وذلك سيجذب الكثيرين للذهاب لدور العرض لمشاهدة هذه الأفلام وفق” قاسم” .

وتابع قاسم قائلا إن هذه الأفلام سيستمر عرضها حتى اجازة نصف العام ، معنى ذلك أنها ستأخذ وقتا جيدا بدور العرض السينمائي ، مما يساهم في اعطاءها فرصة لتحقيق إيرادات جيدة .

بطرس دانيال : نجومية أحمد السقا تتفوق على أي نجم آخر سيتم طرح فيلمه الجديد بجانبه

قال بطرس دانيال رئيس مهرجان الكاثوليكي للسينما ، أن وجود 5 أفلام سينمائية متنوعة في موسم رأس السنة الجديدة أمرا متميزا حقيقة ، لاسيما أن ذلك يعبر عن انتاج متزايد للسينما المصرية حاليا بعد فترة ركود  شهدتها صناعة السينما في ضح أفلام جديدة بدور العرض السنوات الأخيرة .

ولفت  دانيال الى أن هذا الموسم يكون قويا خاصة أن الجمهور المصري بمختلف طبقاته وفئاته العمرية والدينية أيضا سواء مسلمين أو مسيحين ، يحرصون على التنزه والذهاب للسينمات في الفترة بين منتصف ديسمبر وحتى منتصف يناير ، لذلك سيكون لدى صناع تلك الأفلام فرصة لتحقيق اقبالا كبيرا عليها .

وأردف رئيس مهرجان الكاثوليكي للسينما أن ، نجومية أحمد السقا تتفوق على أي نجم آخر سيتم طرح فيلمه الجديد بجانبه ، لذلك سيتحوذ على النصيب الأكبر من ايرادت دور العرض بجانب النجم محمد هنيدي كذلك فهو يملك شعبية كبيرة خاصة مع وجود منى زكي معه في فيلم ” الجواهرجي”.

وأشار الى أن الجمهور المصري يحب مشاهدة نوعيات مختلفة من السينما والأفلام سواء كانت كوميدية أو وطنية أو رومانسية ،  المهم أن تكون معالجة تلك الأفلام جيدة ، فقد يذهب الجمهور لمشاهدة فيلم سينمائي معين لكون بطله نجما كبيرا و له شهرته،  لكن يفاجأ أن الفيلم سئ فنيا ، وقد يحدث العكس بالنسبة لفيلم بطله نجما متوسط الشعبية ورغم ذلك يقدم فيلما رائعا للجمهور ويقبل عليه بشدة .

جريدة المال
أحمد حمدي

أحمد حمدي

10:45 م, الأربعاء, 19 أكتوبر 22