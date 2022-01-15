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«من الحنفية».. ضبط مصنع لتعبئة مياه معدنية مغشوشة في القاهرة

بمنطقة المرج.
أماني عوض 2:23 م, السبت, 15 يناير 22 2:23 م, السبت, 15 يناير 22

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط المسئول عن مصنع لتعبئة المياه المعدنية في منطقة المرج، بتهمة تعبئة زجاجات مياه معدنية بمياه شرب عادية عقب تنقيتها بفلاتر غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

واتضح أن المتهم استخدم علامة تجارية وهمية، وخامات رديئة ومجهولة المصدر لتعبئة المياه.

وعثر بداخل المصنع على 13000 زجاجة مياه معدنية “أحجام مختلفة” جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، 2000 زجاجة فارغة “معدة للتعبئة”، كميات كبيرة من الملصقات.

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وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية المختلفة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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