من البطالة للهجمات السيبرانية.. تعرف على قضايا تثير قلق الشعوب العربية

أحمد شوقيتختلف القضايا التي تستحوذ على اهتمامات الشعوب، وتثير قلقهم تبعًا لمجموعة من العوامل يأتي في مقدمتها: تفاوت الدخول والثروات، فضلًا عن الأوضاع الاقتصادية وغيرها. والدول العربية ليست في معزل عن هذه القاعدة؛ بما يؤدى لتباينات فيما بينها على مستوى القضايا محل الاهتمام من جانب الشعوب.



أحمد شوقي

تختلف القضايا التي تستحوذ على اهتمامات الشعوب، وتثير قلقهم تبعًا لمجموعة من العوامل يأتي في مقدمتها: تفاوت الدخول والثروات، فضلًا عن الأوضاع الاقتصادية وغيرها.

والدول العربية ليست في معزل عن هذه القاعدة؛ بما يؤدى لتباينات فيما بينها على مستوى القضايا محل الاهتمام من جانب الشعوب.

ووفق تقرير التنافسية في العالم العربي الصادر أمس عن البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي؛ فإن 56% من المشاركين باستطلاع رأى أجراه المنتدى في الأردن قلقون من البطالة أو البطالة المقنعة.

في تونس والجزائر؛ بدا الأمر مختلفًا حيث جاء انعدام الاستقرار الاجتماعي وفشل الحكم الوطني في مقدمة القضايا التي تثير قلق 40% من المشاركين باستطلاع أجراه المنتدى بالدولتين.

وأشار تقرير التنافسية في العالم العربي إلى أن قضية التبعية السيبرانية أصبحت تستحوذ على الاهتمام في بعض الدول العربية؛ ففي الإمارات العربية المتحدة؛ على سبيل المثال أبدى نصف المشاركين باستطلاع المنتدى قلقهم بشأن الهجمات السيبرية؛ بزيادة 30% عن العام السابق.

كما أبدى نحو 20% من المشاركين قلقون بشأن تزوير البيانات؛ حيث تضاعفت النسبة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عام.

ويشير التقرير إلى أن نحو 40% من المشاركين باستطلاع رأي في الأردن وقطر قلقون بشأن أزمات المياه، وذلك نتيجة تغيرات المناخ التي تجعل التكيف مع الظروف البيئية الصعبة في العالم العربى أمرًا أكثر صعوبة.