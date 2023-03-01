من البضائع المهمل.. الجمارك تبيع سيارات بقيمة 5.7 مليون جنيه

عقدت مصلحة الجمارك، اليوم ” الأربعاء ” مزادا لبيع عددا من البضائع المهمل والرواكد من أهمها سيارات عبارة عن تنازلات بالمنافذ الجمركية.

وأقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك السيارات بالقاهرة برئاسة أحمد أبوبكر مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالقاهرة بعقد جلسة البيع بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع عدد من السيارات المخزنة بجمارك القاهرة.

وخلال جلسة المزاد اليوم تم إجراء المزاد على عدد 37 لوط سيارات، و تم البيع النهائى لعدد 25 لوط سيارات .

كما لم يتم بيع عدد 9 لوط لعدم وجود عطاءات عليها، كما تم مصادرة تأمين 3 لوط .

وبلغت حصيلة البيع النهائية 5 مليون 710 ألف و 750 جنيه .

وأشارت مصادر بمصلحة الجمارك، على أن هذا يأتي تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و “رواكد المهمل” بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وحسب كراسة الشروط الخاصة بالمزايدة، فإن السيارات التى تم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج هى من ماركات وموديلات وطرازات وأنواع متنوعة ومختلفة وتشمل (مرسيدس وأودى وبيجو 505 و BMW وتويوتا كرسيدا وراف وفورد ميكروباص وبيك آب واكسبلور وجيب جراند شيروكي وميتسوبيشى وسانج يونج ومازدا بيك آب ونيسان وفولكس كابورليه وشيفرولية ودايو وإيسوزو بيك اب كابينة مزدوجة ونوبيرا ورانج روفر ودودج وبيجو 407 وفورد فوكس.

وتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله .

ونصت كراسة الشروط على أنه يجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصـفقه بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـه الأداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه .

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ إعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالإستلام ، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع.

ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء احكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الاخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية ( الهيئـة، الجـهـه مالكـة اللـوط ، الجمارك المختصة ) علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل 1% عن كل يـوم تـأخير بحد اقصى سبعة ايام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم الغاء التعاقد ومصادرة التامين النهائي لصالح الجهـة الإداريـه مـع خصـم قيمـة المصروفات الإداريـه المستحقة مضافا اليها اية غرامات تراها الجهة الإداريه .

كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص .