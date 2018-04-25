من الأردن.. البنا يؤكد أهمية تكثيف العمل العربي الزراعي

الصاوي أحمدأكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية تكثيف سبل التعاون ودفع سبل العمل العربي الزراعي المشترك، بما يساهم في رفع مستوى الأمن الغذائي لشعوب المنطقة، وتحقيق تنمية زراعية شاملة.جاء ذلك خلال كلمته في اجتماعات الدورة 48 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية

الصاوي أحمد

أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية تكثيف سبل التعاون ودفع سبل العمل العربي الزراعي المشترك، بما يساهم في رفع مستوى الأمن الغذائي لشعوب المنطقة، وتحقيق تنمية زراعية شاملة.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماعات الدورة 48 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمُنعقدة حالياً في المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور وزراء الزراعة من الدول الأعضاء، وممثلي الهيئات والمؤسسات الدولية والاقليمية المعنية بقطاعي الزراعة والغذاء.

وأشار وزير الزراعة إلى أن القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية حريصة على دعم كافة أشكال التعاون العربي، بما يأتي في مصلحة الشعوب العربية الشقيقة، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الزراعية في هذا الشأن، حيث تعكف الدول الأعضاء على تنفيذ كافة البرامج والمشروعات المدرجة في استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة التي اعتمدتها المنظمة، كذلك البرنامج الطارئ للأمن الغذائي الذي تقدمت به المنظمة.

وأكد الوزير على أهمية التركيز على دعم البرامج والمشروعات التي تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن دعم مشروعات التنمية الريفية ودعم مهارات وقدرات المرأة الريفية والمعيلة، وتحسين دخول الريفيين والحد من مستوى الفقر خاصة في الريف.

وفي سياق متصل شارك وزير الزراعة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الزراعي الأردني الدولي الاول، والذي ترأسها سمو الأمير الحسن بن طلال، ألقى كلمة الافتتاح نيابة عن جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وفي تصريحات صحفية على هامش المنتدى أشار الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الى أهمية هذه المنتديات حيث تساهم بشكل كبير في الترويج للقطاع الزراعي وعرض قصص النجاح والمنتجات الزراعية الرائدة، لافتاً الى انه تساهم أيضاً في خدمة القطاع الزراعي من خلال تبادل الخبرات للإنتاج الزراعي ونقل التقنيات الحديثة والمعرفة في مجال التجارب والبحوث الزراعية الرائدة.

وأكد البنا على أهمية الاستفادة من التجارب الزراعية الرائدة والخبرات الزراعية المختلفة في الدول المشاركة، خاصة في مجال تطوير سلاسل القيمة وزيادة القيمة المضافة للانتاج الزراعي، والإطلاع على الصناعات الزراعية وعمليات ما بعد الحصاد.

وأوضح وزير الزراعة ان تلك المنتديات تعد فرصة جيدة لاستعراض الفرص الاستثمارية المناحة في الدول وبعضها لجذب الاستثمارات في القطاع الزراعي، فضلاً عن تعزيز التبادل التجاري للسلع الزراعية وتحفيز الشراكات التجارية- الزراعية.

والتقى وزير الزراعة على هامش الاجتماعات كلاً من: عبد السلام ولد أحمد المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لاقليم الشرق الادنى وشمال افريقيا، والبروفيسور إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني، وذلك لبحث تكثيف سبل التعاون الزراعي مع مصر، بما يساهم في تحقيق تنمية زراعية شاملة ومستدامة تخدم المنطقة.

وأشار البنا الى أهمية هذه الاجتماعات لمناقشه الموضوعات ذات الاهتمام العربي المشترك في شتى مجالات الزراعة والأمن الغذائي، مقدراً الدور الذي تبذله منظمتي “الفاو” و” العربية للتنمية الزراعية”، نحو تنفيذ البرامج والمشروعات التي تحتاجها البلدان العربية أعضائها، بما يساهم في تحقيق تنمية زراعية لشعوبها، والحد من الفقر ورفع مستوى الأمن الغذائي.