من الأربعاء.. أون سبورت تبث مباريات مصر في تصفيات المونديال حصريا ومجانا (فيديو)

أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية الإثنين عن اتفاقها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم 2022 داخل وخارج مصر أمام أنجولا والجابون وليبيا، بالإضافة إلى مباراتي الدور المقبل الحاسمتين في التأهل إلى المونديال، والبداية ستكون، الأربعاء، أمام منتخب أنجولا فى ستاد الدفاع الجوى بالقاهرة.

اتفاق بث تصفيات المونديال

وينص الاتفاق بحسب بيان المتحدة بين المتحدة للخدمات الإعلامية والاتحاد الدولي على حقوق البث الأرضية والفضائية على قنوات أون تايم سبورتس، لكل لهذه التصفيات التي ستنطلق يوم 1 سبتمبر.

وكانت فيفا قد حصلت على حق توزيع حقوق وسائل الإعلام للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بإفريقيا بعد موافقة جميع الاتحادات الإفريقية البالغ عددها 54 اتحادا عضوا، ويحصل الاتحاد الدولي لكرة القدم جراء موافقة الاتحادات الإفريقية على توزيع جميع حقوق وسائل الإعلام لجميع مباريات تصفيات المونديال بالقارة الإفريقية.

كانت المتحدة قد قدمت عرضا ماليا للفيفا المالكة للحقوق، منذ 18 شهرا، وبعد مباحثات مختلفة قام بها فريق المتحدة للحصول على الحقوق من أجل إسعاد الشعب المصرى بمتابعة المنتخب المصرى سواء داخل أو خارج مصر، وهو الأمر الذى غاب عن الشاشات المصرية قرابة العقدين. والمتحدة تتمنى لكل مشاهدى أون تايم سبورتس متابعة كل برامجها التى ستكون ذاخرة بالانفرادات والمتابعة الدقيقة للتصفيات الإفريقية وقوفا ومساندة مع جماهير الكرة من الشعب المصرى وراء المنتخب القومى، وحتى وصوله إلى كأس العالم 2022.

وبرنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، هنأ الإعلامي أحمد موسى، المصريين ببث مباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم 2022 من خلال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات في المتحدة للخدمات الإعلامية مع البرنامج ذاته: “حصلنا على حقوق بث المباريات أرضي فضائي وإلكتروني وحصلنا على حقوق بث 8 مباريات للمنتخب المصري في التصفيات”.