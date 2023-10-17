من إجمالي 656 مليونًا.. «النحاس المصرية» تسدد 100 مليون جنيه من مديونياتها لـ«مصر للألمونيوم»

قالت شركة مصر للألمونيوم، إن الشركة القابضة للصناعات المعدنية سددت 100 مليون جنيه في شهر سبتمبر الماضي، كجزء من مديونية شركة النحاس المصرية التي تضمنها “الأم القابضة”.

وأشارت إلى أنه في سبتمبر الماضي تم الاتفاق مع القابضة المعدنية على سداد مبلغ 21 مليون جنيه أسبوعيًا، على ثلاث دفعات اعتبارا من بداية سبتمبر الماضي، وأنه تم الالتزام بهذا الاتفاق حتى الآن.

وبلغت المديونية الإجمالية المستحقة على النحاس المصرية (التابعة للقابضة للصناعات المعدنية)، حتى نهاية العام المالي الماضي 656 مليون جنيه، ما بين مديونيات متوقفة منذ العام المالي 2007/ 2008، وفوائد على هذه المديونيات عن العام المالي المذكورة، وعام 2021/2021، ومسحوبات خلال الربع الثاني من العام 2023.

وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات مصر للألمونيوم في تقريره عن قوائمها المالية للعام المالي الماضي بدراسة وبحث تسوية تلك المديونيات.