من إجمالي 6.618 ماكينة.. البنك الأهلي يخصص 1.181 صرافا آليا لذوي الإعاقة

خصص البنك الأهلي المصري نحو 1.181 صرافًا آليًا خصيصًا لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة، بما في ذلك 34 صرافًا آليًا؛ لتسهيل العملية بالنسبة لذوي الإعاقة الجسدية و 1.135 صرافًا آليًا مجهزًا لمساعدة الأشخاص المكفوفين.

شبكة الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري

ووفقا لتقرير صادر عن البنك تضم شبكة الصراف الآلي الواسعة للبنك نحو 6.618 ماكينة صراف آلي، مما يمثل حصة سوقية كبيرة تبلغ 30.1% حتى ديسمبر 2022.

ويحافظ البنك على شبكة كبيرة من البنوك المراسلة على مستوى العالم، تمتد في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا وشرق آسيا وأفريقيا والخليج العربي، وفقا لتقرير مبادىء الصيرفة.

قدم البنك الأهلي المصري خدماته لـ 8,398 عميلًا، ضمن مبادرة رواد النيل، من بينهم 640 شركة صغيرة ومتوسطة، مشيرا إلى أنه تم توجيه مجموعة من 306 شركة صغيرة ومتوسطة إلى فروع البنك للحصول على تمويل مباشر.