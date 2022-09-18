من إجمالي 195 ورقة مقيدة.. 5 أسهم فقط تنجو من تراجعات البورصة الحادة اليوم

سجلت 5 أسهم فقط بالبورصة المصرية ارتفاعاً من إجمالي 195 ورقة تم التداول عليها خلال جلسة تداول اليوم الأحد، التي شهدت هبوط حاد في مؤشرات السوق.

وشملت الأسهم المذكورة كلا من: ” القاهرة للاستثمار، وبنك قطر الوطني، والحديد والصلب، والنساجون الشرقيون، والعامة للصوامع والتخزين” بارتفاع قدره 1.5و 4.9 و4.9 و0.45 و0.37% بالترتيب”.

وتحولت مؤشرات البورصة المصرية نحو الهبوط العنيف خلال الساعة الأخيرة من جلسة تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وسط ضغوط بيع من المستثمرين العرب والاجانب.

وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 3.68% ليسجل مستوى 9707 نقطة وسط تراجع ملحوظ من الاسهم القيادية.

وفقد مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة كافة مكاسبة المحققة منذ بداية العام بعد ان هبط اليوم 6.39% إلى 2123 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا 5.74% ليصل إلى 3038 نقطة.

وتهيمن على البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالى حالة من الترقب نتيجة اجتماعى لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى الخميس المقبل، والفيدرالى الأمريكى الأربعاء القادم اللذين سيحددان مسار أسعار الفائدة محليا وعالميا.

وانتهت تعاملات الأسبوع الماضى على تراجع جماعى للمؤشرات وخسائر لرأس المال السوقى، بضغط مبيعات أجنبية، وتراجع مؤشر السوق الرئيسى” EGX30″ بنسبة 1.82% مسجلًا 10079 نقطة، ونظيره “EGX70” بنحو 0.27% مغلقا عند 2267 نقطة و “EGX100” الأوسع نطاقا بحوالى 1.01% ليصل إلى 3223 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى الأسبوع الماضى 8.2 مليار جنيه، مسجلًا 702.6 مليار، مقارنة مع 694.4 مليار للأسبوع السابق عليه، وتراجعت التداولات إلى 13.3 مليار، مقابل 17 مليارا واقتنصت الأسهم 61.76% من التعاملات، بينما كان نصيب السندات 38.24% .