من إجمالى المبيعات.. 26% نسبة السيارات الكهربائية فى الصين

خالد بدر الدينتتوقع وكالة الطاقة الدولية IEA أن تساهم السيارات الكهربائية بنسبة 26% من إجمالى مبيعات السيارات التقليدية والتى تعمل بالطاقة المتجدة في السوق الصينية بحلول عام 2030.\وبلغ عدد السيارات الكهربائية التى تسير على الطرق 3.1 مليون في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضى ليسجل رقما قيا

خالد بدر الدين

تتوقع وكالة الطاقة الدولية IEA أن تساهم السيارات الكهربائية بنسبة 26% من إجمالى مبيعات السيارات التقليدية والتى تعمل بالطاقة المتجدة في السوق الصينية بحلول عام 2030.\

وبلغ عدد السيارات الكهربائية التى تسير على الطرق 3.1 مليون في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضى ليسجل رقما قياسيا جديدا ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم ثلاث مرات بحلول عام 2020 ومن المرجح أن يرتفع إلى 125 مليونا في عام 2030.

وذكرت وكالة شينخوا أن الصين باتت خلال العام الماضى أكبر سوق لسيارات الطاقة الكهربائية للعام الثاني على التوالى كما استحوذت الصين فى عام 2016 على ما يقرب من 50 % من مبيعات سيارات الطاقة الكهربائية على مستوى العالم.

وباعت شركات السيارات العالمية حوالى 580 ألف وحدة كهربائية في الصين العام الماضى بزيادة قدرها 72 % بالنسبة لمبيعاتها فى عام 2016 بينما ما زالت مبيعاتها بالسوق الأمريكية تحتل المرتبة الثانية بعد الصين، حيث اشترى الأمريكان أكثر من 280 ألف سيارة كهربائية العام الماضى مقارنة مع 160 ألفا في عام 2016.