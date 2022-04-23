من أكتوبر المقبل .. الجمارك : عدم السماح بدخول أي شحنات جـوية إلا بالتسجيل المسبق

أعلنت مصلحة الجمارك عن أنه لن يتم السماح بدخول شحنات جوية واردة عبر الموانئ المصرية الجوية إلا من خلال التسجيل المسبق للشحنات (ACI )، وذلك خلال الأول من أكتوبر المقبل.

وأكدت مصلحة الجمارك عبر منشور جمركي “اطلعت عليه المال” أن يتم تطبيق نظام التسجيل المسبق عبر الواردات الجوية بدءًا من منتصف مايو المقبل.

ودعت مصلحة الجمارك كافة المستوردين والمستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوى للتسجيل بنظام «ACI» من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة (نافذة) وذلك عبر الرابط: www.nafeza.gov.eg.

وأوضحت مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري أن تلك التعليمات تأتي تنفيذا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وذلك للقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.

وبدأت مصلحة الجمارك في تطبيق هذا النظام منذ أكتوبر الماضي اجباريا على الواردات البحرية، كما أصدرت مصلحة الجمارك دليل إجراءات لأول مرة للتعامل مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، وذلك لتسهيل التعامل مع المنظومة الجديدة منذ أكتوبر الماضي.

وتم النص عن التسجيل المسبق للشحنات بقانون الجمارك الصادر نهاية العام الماضي، بالقانون رقم 207 لسنة 2020، بالاضافة إلى اللائحة التنفيذية للقانون والصادرة خلال الشهرين الماضيين، كما صدر قرار من قبل وزارة المالية بشأن الاجراءات الواجب الالتزام بها لنظام التسجيل المسبق.

وكان قد نص القرار على أن الإجراءات تتركز في أن يقوم المصدر الأجنبي أو المنتج بإرسال بيانات ومستندات الشحنة الكترونيا ( الفاتورة التجارية، وقائمة التعبئة ، وبوليصة الشحن ، وغيرها ) المثبت عليها الرقم التعريفي للشحن ( ACID ) الى منصة ” نافذة ” من خلال منصة ( Blockchain ) المؤمنة والمعتمدة من الجهات المعنية.

وكان قد أشار أيمن الشيخ رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الشعبة تواصلت خلال الأيام الماضية مع منظمة الاياتا، وأخبرتها بأن اللجنة المختصة بدراسة التسجيل المسبق للشحنات لم تنته من وضع الإطار الزمنى والفنى لإخضاع الشحنات الواردة جوا للمنظومة



أضاف لـ«المال»، بأنه تم تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء لمناقشة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات على قطاع الشحن الجوى، وتضم فى عضويتها كل من مصلحة الجمارك، والشركة المصرية للتجارة الالكترونية MTS ، وسلطة الطيران المدنى، وتم عقد 3 اجتماعات حتى الآن



وأوضح «الشيخ» أنه طالب بضرورة عدم إلزام وكلاء الشحن بالتسجيل على المنظومة، لاسيما وأنها تختلف عن الشحن البحرى، مشيرا إلى مرحلى البضائع ووكلاء الشحن يقومون بنحو 95% من الإجراءات، وشركات الطيران ليس لها علاقة بالعميل، وكافة تعاملاتها مع وكلاء الشحن فقط



وأشار إلى أن مصلحة الجمارك قامت مؤخرا بإرسال خطابات إلى سلطة الطيران المدنى للبدء بتنفيذ منظومة التسجيل المسبق بالشحن الجو، وعليه قامت «الطيران المدنى» بإخطار «الاياتا » اعتزام مصر تنفيذ المنظومة، والأخيرة أبلغت شركات الطيران المختلفة المتعاملة مع مصر بهذا القرار، وهو ما أحدث ارتباكا بسوق الشحن الجوى الوارد للسوق المحلى



ونص خطاب مصلحة الجمارك المرسل إلى رئيس سلطة الطيران المدنى، على إصدار توجيهات إلى اتحاد النقل الجوى الدولى ( IATA ) بصفته المختص بالتنسيق مع خطوط وشركات الطيران على مستوى العالم بالمعلومات التالية، أن يكون آخر موعد قيام المستورد المصرى بتقديم طلب استصدار رقم ACID هو 8 ساعات قبل إقلاع الطائرة، كما يكون آخر موعد لقيام وكيل الشحن ببلد التصدير بالتأكد من صحة ACID هو 4 ساعات قبل الإقلاع.