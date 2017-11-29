من أجل مصر تنظم مؤتمرا جماهيريا بالبحيرة لدعم ترشح السيسى لفترة ثانية

إيمان عوف: نظمت جمعية من أجل مصر، برئاسة محمد البنا، المدير التنفيذى للجمعية، مؤتمرا جماهيريا حاشدا باستاد دمنهور، لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفترة رئاسية ثانية، وذلك بحضور عددا كبيرا من الشخصيات العامة والسياسية بمحافظة البحيرة، منهم محمود سعد، نائب البرلمان، وأحد مؤسسى الجمعية، وال

إيمان عوف:

نظمت جمعية من أجل مصر، برئاسة محمد البنا، المدير التنفيذى للجمعية، مؤتمرا جماهيريا حاشدا باستاد دمنهور، لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفترة رئاسية ثانية، وذلك بحضور عددا كبيرا من الشخصيات العامة والسياسية بمحافظة البحيرة، منهم محمود سعد، نائب البرلمان، وأحد مؤسسى الجمعية، والإعلامى طارق علام .

من جانبه أكد محمد البنا، أن الجمعية ستقوم بتنظيم مؤتمرات حاشدة بمختلف المحافظات لدعم ترشح الرئيس السيسى، خاصة أنه الرجل المناسب لهذه الفترة العصيبة من عمر الوطن، وعلى دراية كاملة بجميع المشاكل والأزمات التى تمر بها مصر، وقادر على تخطى الصعوبات.

وأشار إلى أن مثل هذه المؤتمرات، والحضور الجماهيرى الحاشد، أكبر دليل على ثقة المواطنين فى الرئيس، وما يقوم به من إجراءات لمحاربة الإرهاب، والنهوض بمصر.

فيما قال محمد وجيه، منسق الجمعية فى البحيرة، إن الألاف من أهالى البحيرة احتشدوا لإعلان دعمهم للرئيس السيسى، خاصة عقب قيامه بالعديد من المشروعات والإصلاحات التنموية، خلال السنوات الماضية، ومازال لديه الكثير لتحقيقه فخلال الفترة الرئاسية الثانية .

