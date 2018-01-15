من أجل مصر: التعديلات الوزارية تنشيط لعمل الحكومة بمختلف القطاعات

سلوى عثمان



قال محمد منظور رئيس جمعية “من أجل مصر” للتنمية الإدارية والاجتماعية، المُنسق العام لحملة “كلنا معاك من أجل مصر”، التي تطالب بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لولاية ثانية، إن التعديلات الوزارية الجديدة، خطوة مهمة وضرورية لتنشيط عمل بعض الوزارات داخل الحكومة بمختلف القطاعات.



وأضاف منظور في بيان له اليوم، إنه بعد تولى رانيا المشاط منصب وزيرة السياحة ستسهم بكل تأكيد في حل أزمات القطاع من منظور اقتصادي، باعتبارها خبيرة في القطاعين، مؤكدًا أن اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية الجديد له إنجازات عديدة، حين كان يترأس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وسيقوم بالقضاء على الفساد بالمحليات.



كما أكد رئيس جمعية “من أجل مصر”، أن خالد محمد على بدوي وزير قطاع الأعمال الجديد سيسهم في دفع عجلة الاستثمار والإنتاج بالبلاد في الآونة القادمة.