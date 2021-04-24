اقتصاد وأسواق

«من أجل عودة النمو المستهدف».. السيسي يوجه بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي الإيجابية

وكذلك من أجل عودة معدلات النمو الاقتصادي إلى النِّسب المستهدفة خلال الفترة المستقبلية، وذلك بالتنسيق والتناغم بين السياستين المالية والنقدية، الممثلتين في وزارة المالية والبنك المركزي.
هيثم سمير 7:49 م, السبت, 24 أبريل 21 7:49 م, السبت, 24 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، والسيد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي.

صرَّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي للعام المالي الحالي 2020/ 2021”.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 21-4-2021

ووجّه الرئيس بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي الإيجابية، والتي تنعكس على استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة،

وكذلك من أجل عودة معدلات النمو الاقتصادي إلى النِّسب المستهدفة خلال الفترة المستقبلية، وذلك بالتنسيق والتناغم بين السياستين المالية والنقدية، الممثلتين في وزارة المالية والبنك المركزي.

وشهد الاجتماع استعراض التحسن المستمر في مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي، ومدى انعكاس ذلك على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والأَوْلى بالرعاية.

اقرأ أيضا  السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمطار القاهرة

كما تم تناول التقارير الإيجابية الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري من قِبل عدد من المؤسسات الدولية وجهات التصنيف العالمية، مثل تقرير صندوق النقد الدولي، ومؤسسة “فيتش”، ومؤسسة “جي بي مورجان”.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم هيثم سمير

ملف الكاتب هيثم سمير

اقرأ أيضاً

قضايا تهرب ضريبي بقيمة 1.4 مليار جنيه.. حصاد الأمن الاقتصادي في أسبوع (جراف)

أماني عوض 8:18 م, السبت, 24 أبريل 21

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 24-4-2021

محمد مجدي 7:45 م, السبت, 24 أبريل 21

السيسي يوجه بتوفير أكبر كمية من اللقاحات.. والحكومة : الإسراع بإنهاء شراء 10 ملايين جرعة من اللقاح الروسي

صفية حمدي 5:42 م, السبت, 24 أبريل 21

سجلت 2 مليار دولار.. 15% ارتفاعًا بالصادرات الهندسية خلال أول 9 شهور من العام المالى

محمد ريحان 4:18 م, السبت, 24 أبريل 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 24-4-2021 واستقرار عيار 21 منتصف التعاملات

عمر سالم 4:07 م, السبت, 24 أبريل 21

وزيرة الصحة: لقاحات «كورونا» آمنة وفعالة ولا داعي للقلق

المرسي عزت 3:46 م, السبت, 24 أبريل 21