«من أجل عودة النمو المستهدف».. السيسي يوجه بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي الإيجابية

وكذلك من أجل عودة معدلات النمو الاقتصادي إلى النِّسب المستهدفة خلال الفترة المستقبلية، وذلك بالتنسيق والتناغم بين السياستين المالية والنقدية، الممثلتين في وزارة المالية والبنك المركزي.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، والسيد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي.

صرَّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي للعام المالي الحالي 2020/ 2021”.

ووجّه الرئيس بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي الإيجابية، والتي تنعكس على استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة،

وكذلك من أجل عودة معدلات النمو الاقتصادي إلى النِّسب المستهدفة خلال الفترة المستقبلية، وذلك بالتنسيق والتناغم بين السياستين المالية والنقدية، الممثلتين في وزارة المالية والبنك المركزي.

وشهد الاجتماع استعراض التحسن المستمر في مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي، ومدى انعكاس ذلك على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والأَوْلى بالرعاية.

كما تم تناول التقارير الإيجابية الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري من قِبل عدد من المؤسسات الدولية وجهات التصنيف العالمية، مثل تقرير صندوق النقد الدولي، ومؤسسة “فيتش”، ومؤسسة “جي بي مورجان”.