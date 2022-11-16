من «أبو نسب» إلى «نبيل الجميل».. سباق سينمائي مرتقب بين النجوم والإيرادات وأذواق الجمهور

قرر بعض النجوم العودة للسينما المصرية بشكل مختلف الفترة المقبلة بعد غيابهم عنها لسنوات ، حيث يعود النجم محمد إمام بشكل جديد مع شقيقه المخرج رامي إمام في فيلم ” أبو نسب” ، بعد أن تعاونا معا عام 2008 في فيلم” حسن ومرقص” والذي شهد تعاون مميز بين النجم عادل امام والنجم الراحل عمر الشريف ، والفيلم الجديد تأليف أيمن وتار وانتاج أحمد الجنايني .

كذلك تعود النجمة اللبنانية نور للسينما بعد غياب 5 سنوات بفيلم” نبيل الجميل” الذي يقوم ببطولته النجم محمد هنيدي ، حيث كان آخر عمل سينمائي قدمته نور فيلم” تصبح على خير” مع النجم تامر حسني عام 2017 .

ويعود النجم أحمد مكي لتقديم فيلم سينمائي جديد بعد غيابه 9 سنوات ، إنتاج الاعلامية اسعاد يونس الملقبة بصاحبة السعادة .

أشرف صقر : يحرصون على انتقاء الموضوعات التي يقدمونها للمشاهد

يرى المنتج الفني أشرف صقر أن السينما المصرية تشهد فترة انتعاشة جيدة حاليا ، حيث أن فكرة المسلسل الذي يعرض على منصة رقمية مكون من 8 أو 10 حلقات مثل الفيلم السينمائي وذلك هو المستقبل .

ولفت الى أن طبيعة الموضوعات المقدمة لهؤلاء النجوم في أفلامهم السينمائية القادمة ، ستحدد مدى نجاحها وتأثيرها مع الجمهور .

أردف قائلا أن نور ومحمد إمام ومكي أيضا نجوما مهمين في السينما المصرية ، ويحرصون على انتقاء الموضوعات التي يقدمونها للمشاهد ، لافتا أن السينما تكشف كل الأخطاء بسهولة من خلال المشاهد الذي يكون ناقدا حادا ولاذعا للعمل السينمائي ، مقارنة بالمسلسل التليفزيوني الذي يشاهده الجمهور وهو يفعل أشياء أخرى في يومه أما السينما فتحتاج لتركيز أثناء المشاهدة لذلك تظهر الأخطاء فيها بسهولة .

مجدي نور : محمد امام معظم أفلامه السينمائية حققت نجاحا كبيرا

بدورها أوضح المنتج الفني مجدي نور أن الأفلام السينمائية حاليا تتعدى ايراداتها 100 مليون جنيه ، وهناك ازدهار في السينما المصرية برغم أن عدد الأفلام الجيدة قليلة نوعا ما وتنفذ في فترة قصيرة تزامنا مع تصوير مسلسلات رمضان .

واستطرد قائلا أن محمد امام معظم أفلامه السينمائية حققت نجاحا كبيرا ، وأحمد مكي نجم سوبر ستار ويحقق نجاحا كبيرا في أي مجال يقدمه سواء في السينما والمسرح أو التلفزيون ، وموهوب بصورة كبيرة بالاضافة لدراسته للاخراج السينمائي ، حيث قام باخراج أحد الأفلام السينمائية لأحمد الفيشاوي .

وأضاف نور أن أحد أسباب رواج السينما المصرية هو أنشاء عدد كبير من دور العرض بالسعودية ، والأفلام المصرية أصبحت تروج بهذه الدول العربية ، لافتا إلى أن دول الخليج العربي والسعودية كان الفيلم المصري فيها في الماضي يحقق انتشارا كبيرا وكانت ايرادات التوزيع الخارجي عربيا تغطي تكلفة انتاج الفيلم المصري في الماضي .

رامي المتولي : عودتهم بعد سنوات تضيف كثيرا للسينما التجارية

ويرى الناقد السينمائي رامي المتولي أن عودة هؤلاء النجوم للسينما سيضيف للسينما التجارية بمصر كثيرا .

لكن يجب أن يكون هناك اهتمام كبير في الفترة القادمة بتقديم أفلام تحمل جودة فنية كبيرة تنافس على جوائز عالمية مثل الأوسكار وغيرها ” وفق متولي ” .

وتابع قائلا إن أحمد مكي هو الأفضل بين هؤلاء النجوم سينمائيا باستثناء فيلمه سمير أبو النيل وحقق نجاحات كبيرة في فترة قصيرة ، وكذلك محمد امام أفلامه حصدت ايرادات قوية السنين الماضية ، أما نور فهي بطلة نسائية منذ سنوات في الدراما والسينما أيضا .