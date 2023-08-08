منير يطرح برومو أغنيته الجديدة «الساحل الشمالي» مع ميريام فارس

أعلن مساء اليوم النجم محمد منير عن طرحه أغنيته الجديدة” الساحل الشمالي ” عبر حسابه الرسمي ” انستجرام” من خلال البرومو الخاص بها وقام بالتعليق عليه” انتظروا أغنيتي الجديدة ” الساحل الشمالي ” غدا الأربعاء بجميع المنصات الالكترونية في تمام الساعة الخامسة مساء .

يذكر أن محمد منير أحيا مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا بمهرجان العلمين وذلك بمدينة العلمين الجديدة ، وشاركه الغناء في الحفل الموزع الموسيقي حميد الشاعري لأول مرة ، وشهد حضورا جماهيريا كبيرا .

وقدم محمد منير في الحفل أغنياته الشهيرة منها ” شمندورة ” و” يونس ” و” للي” و” علموني عينيكي ” وغيرها ، والتي تفاعل معها الجمهور .