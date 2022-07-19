منير فخري عبد النور: الدولة طموحة

أكد الدكتور منير فخري عبد النور الخبير الاقتصادي وزير التجارة والصناعة والسياحة الأسبق أن الدولة طموحة، وتهدف لوضع مصر في المكانة اللائقة.

جاء ذلك خلال لقاء مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، في تعليقه على الأزمة الاقتصادية في مصر جراء الأوضاع العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال: “الدولة طموحة ومن حقها أن تكون كذلك وتهدف لوضع مصر في المكانة اللائقة بها بين الدول وهي بلد عظيمة ومكانها الجغرافي عبقري وتاريخها شاهد ومن ثم الطموح ليسه له حدود”.



وأضاف: “كان الهدف من هذا الطموح هدفين هما وضع مصر على خريطة التنمية الحقيقية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وفي سبيل ذلك تم الانفاق ببذخ شديد، وصحيح أنفقنا ببذخ لكن حققنا نتائج عظيمة وهذه هي النتيجة”.

ولفت إلى أنه إبان فترة تولية حقيبة وزارة التجارة والصناعة كانت كثير من المصانع متوقفة بسبب شح الطاقة وهذا الوضع تغير الآن وباتت مصر لديها فائض من الطاقة وتصدر الكهرباء والغاز .



وأضاف: “فضلاً عن البنية التحتية المصرية التي شهدت نتائج ملموسة وتوسعة الموانيء وكثير من العناصر التي عززت قدرتها من التعامل مع التجارة الخارجية فضلاً عن تطوير خطوط السكة الحديد “.