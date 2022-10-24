منير فخري بالمؤتمر الاقتصادي: يجب إنهاء احتكار شركة مصر للطيران وإعطاء الأولوية للتخارج عبر البورصة

دعا منير فخري عبد النور الخبير الاقتصادي ووزير التجارة والصناعة والسياحة الأسبق، إلى إنهاء احتكار شركة مصر للطيران للرحلات لدعم السياحة مع قدوم موسم الشتاء وهى فرصة يجب أن تستغلها مصر لجذب السائح الأوروبي .

وتابع عبدالنور أننا أمامنا فرصة في موسم الشتاء الحالي لجذب سياحة الإقامة وأنها سر ما حققته بعض الدول من طفرة في جذب السائحين مثل دولة الإمارات ، والشتاء فرصة لجذب السائحين مع الأزمة العالمية والاستمتاع بشمس مصر الدافئة بالصعيد والبحر الأحمر.

وقال وزير الصناعة الأسبق أنه يرى إعطاء الأولوية لتخارج الدولة من الملكية عن طريق الطرح في البورصة، إلا في حالة وجود شريك استراتيجي وذلك لتوفير آليات جديدة وفتح أسواق تصديرية.

وأكد على أن السياحة لها أهمية كبيرة للاقتصاد من خلال مواردها ومصر تمتلك كل المقومات للنجاح بهذه الصناعة ، وهدف الوصول إلى ٣٠ مليون سائح قريب المنال.

وقال أن وثيقة ملكية الدولة لن تحقق أهدافها دون أن ننظر إلى مناخ الاستثمار ويجب أن يكون هناك اتساق بين السياسات الاقتصادية المطبقة والأهداف المعلنة.

منير فخري عبدالنور قال ذلك خلال جلسة وثيقة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة أولى حلسات اليوم الثاني لانعقاد الموتمر الاقتصادي بالعاصمة الإدارية بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء .