منير: ضرورة الربط بين الحوافز والانتشار الجغرافي لضمان نجاح متناهي الصغر

الشاذلى جمعة:أكد الدكتور عادل منير، رئيس الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين، أن تحقيق نمو كبير فى نشاط التأمين والتمويل متناهى الصغر يحتاج إلى تقديم الدولة حوافز لكل الأطراف، مثل الإعفاءات الضريبية؛ لضمان انتشار تلك النوعية من المنتجات التى يحتاجها محدودى الدخل، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر.وأضاف

الشاذلى جمعة:

أكد الدكتور عادل منير، رئيس الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين، أن تحقيق نمو كبير فى نشاط التأمين والتمويل متناهى الصغر يحتاج إلى تقديم الدولة حوافز لكل الأطراف، مثل الإعفاءات الضريبية؛ لضمان انتشار تلك النوعية من المنتجات التى يحتاجها محدودى الدخل، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر.

وأضاف منير خلال الجلسة النقاشية التى نظمتها وزارة الاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية أنه يجب ربط تلك الحوافز بانتشار شركات التمويل والتأمين متناهى الصغر فى المحاظفات النائية مثل الصعيد خلال الخمس سنوات الأولى من تأسيس هذه الشركات؛ بهدف الوصول إلى الفئات المستهدفة من التمويل والتأمين متناهى الصغر.