منى نصار: تخفيض إجراءات التجارة لا يعنى التسيّب

معتز محمود قال الدكتورة منى نصار مستشارة وزير النقل، إن هناك سعيا حاليا للعمل على تخفيض الإجراءات وتسهيل التجارة، لافتة الى أن هناك عدة جهات حريصة على تبسيط الإجراءات منها المستورد الذى يسعى للحصول على خدمة سريعة. وأضافت خلال مشاركتها…

معتز محمود

قال الدكتورة منى نصار مستشارة وزير النقل، إن هناك سعيا حاليا للعمل على تخفيض الإجراءات وتسهيل التجارة، لافتة الى أن هناك عدة جهات حريصة على تبسيط الإجراءات منها المستورد الذى يسعى للحصول على خدمة سريعة.

وأضافت خلال مشاركتها بورشة العمل الخاصة ببناء منظومة النافذة الواحدة الوطنية للتجارة العابرة للحدود، أن تخفيض الإجراءات لا يعنى التسيب ولا يعنى إلغاء الحوكمة.

وتابعت: نحن كوزارة للنقل نسعى لتطبيق عنصرين الاول هو تسهيل اعمال باقى الوزارات ،الثانى تخفيض مدد انتظار السفن بالموانئ متل باقب.

وأشارت إلى أن وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك تمثل عميلا بالنسبة لنا وغيرها من الجهات التى تتعامل مع الميناء.

وأوضحت نصار أن الفكر السائد حاليا هو أن الميناء ليس معدا للتخزين ولكنه معد لتقديم الخدمة بغض النظر عن الشركة التى تدير.

واعتبرت أن هشام عرفات وزير النقل يسعى لعمل محور لوجيستى كامل لتسهيل النقل من الموانئ للقاهرة كالقطار السريع ووجود محور داخل السادس من أكتوبر كميناء جاف.