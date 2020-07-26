منى ناصر مساعدًا لوزير المالية لإدارة مشروعات تطوير الجمارك

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية القرار رقم 352 لسنة 2020 بندب الدكتورة مني ناصر ميلاد مديرًا عامًا بقطاع الحسابات والمديريات المالية بديوان عام وزارة المالية، لشغل وظيفة مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك بوزارة المالية لمدة سنة، تبدأ من تاريخ سريان القرار.

وحددت المادة الثانية من قرار الوزير المهام المتعلقة بممارسة الوظيفة وأبرزها، الإشراف على متابعة التكليفات والتوجيهات الصادرة خلال الاجتماعات المنعقدة برئاسة وزير المالية، وكذلك إعداد نظام ممكن لعملية المتابعه بما يضمن توحيد طريقة واجراءات المتابعه بمختلف القطاعات.

كما تطرقت مهام مساعد وزير المالية التى نص عليها القرار إلى وضع نظام لاختبار وإعداد وتدريب الكوادر الفنية اللازمة لمتابعة تكليفات وتوجيهات الوزير، وتوزيع الأعمال على الكوادر بما يضمن جودة الأداء، وإعداد الدراسات اللازمة لدعم عملية المتابعة بالقطاعات والمصالح التابعة لوزارة المالية والمشاركة فى تطوير العمل بمصلحة الجمارك بالتتنسيق مع المختصين بالمصلحة.

وأكد القرار أن تكون مباشرة مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك مهامه المحددة بالقرار بالتنسيق مع نائب وزير المالية للخزانة العامة.