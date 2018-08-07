منى محرز: تطوير رى 225 ألف فدان فى 10 محافظات

منها 160 الف فدان بالبحيرة وكفر الشيخ واستفاد من المشروع ربع مليون اسرة ريفية الصاوى أحمد قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إنه تم تنفيذ ما يزيد على 225 الف فدان حتى الان، كنموذج ارشادي ضمن مشروع تطوير الري الحقل



منها 160 الف فدان بالبحيرة وكفر الشيخ واستفاد من المشروع ربع مليون اسرة ريفية



الصاوى أحمد

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إنه تم تنفيذ ما يزيد على 225 الف فدان حتى الان، كنموذج ارشادي ضمن مشروع تطوير الري الحقلي، وذلك بمعدل تنفيذ سنوي يتراوح بين 80 و 100 الف فدان، ضمن المساحة المستهدف وصولها الي 250 ألف فدان في 10 محافظات هي: البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والاقصر، وهو ما يتفق مع الرؤية المستقبلية للحكومة المصرية ويعد إنجازا كبيرا يستحق التحية والتقدير.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها نيابة عن الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في ورشة العمل الخاصة بختام المرحلة الأولى لمشروع تطوير الرى الحقلى الممول من كل من البنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية وبمشاركة الصندوق اليابانى الاجتماعى، بحضور ممثلى الهيئات الدولية المانحة، ومنظمتي الاغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية “ايفاد”، وممثلي وزارات الزراعة والري والاستثمار والكهرباء.

وأشارت محرز الي ان المشروع نجح في تطوير الري الحقلى لمساحة تزيد على 160 الف فدان بمحافظتى البحيرة وكفر الشيخ استفاد منها ما يزيد على ربع مليون اسرة ريفية بمناطق عمل المشروع، بما ساهم فى تحقيق عدالة فى توزيع المياه، لافتة الي انه ساهم ايضا فى خفض تكلفة تشغيل وصيانة نظم الرى الحقلى بنسبة تصل إلى 40%، وتخفيض زمن الري بنسبة بلغت حوالي 43%، فضلا عن احداث زيادة ملموسة فى دخل الاسرة الريفية بمقدار 30%.

وأوضحت نائب وزير الزراعة أن المشروع ساهم بذلك في زيادة الرقعة الزراعية بنحو 4%، مما انعكس بدوره على توفير مياه الرى الحقلى بمقدار يصل الى 20% يمكن استخدامها لرى مساحات الاستصلاح الجديدة بخلاف توفيره للعديد من فرص العمل اليومية.

وأكدت محرز ان مشروع تطوير الرى الحقلى يعد برنامج حيوي وضروري لمستقبل الدولة المصرية ويجب ان تتضافر كل الجهود الوطنية والدولية لانجاحه باعتبار المياه حق اصيل للاجيال القادمة، مشددة علي ضرورة العمل والبناء على ما تم من انجازات ونجاحات ناتجة عن اعمال تطوير الري الحقلى بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، والوزارات المعنية وهيئات التمويل الدولية وذلك لإعداد برنامج عمل جديد لاستكمال تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الزراعية 2030 الخاصة بتطوير الري الحقلى لمساحة 5 مليون فدان من الاراضى القديمة.

وقالت نائب وزير الزراعة، ان المشروع استهدف ترشيد المياه وضمان وصولها الى كافة المزارعين بالقدر المطلوب والوقت المحدد للري بالاضافة الى استخدام المياه الاستخدام الأمثل وفقا لتوجهات الدولة المصرية بالعمل على الحفاظ على كل قطرة مياه لمواجهة الاحتياجات المجتمعية المختلفة وتدعيم برامج استصلاح الاراضى وتوفير المياه اللازمة لمشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان، مثمنة الدور الذى تم القيام به لإنجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته ودعم أصحاب الحيازات الصغيرة فى مناطق العمل بالمحافظات وتوفير حياة أفضل للاسر الريفية.