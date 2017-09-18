منى زوبع: خطة للتوسع في استثمارات الجيل الرابع

أحمد عاشور:أعلنت زوبع أن الهيئة العامة للاستثمار تتولى الآن البت فى العروض المقدمة من شركة أيادى للاستثمار وشركة مصر بدر لإقامة منطقتين استثماريتين، حيث تمت مخاطبتهما لاستيفاء بعض الأوراق المطلوبة لاتخاذ القرار النهائى بالموافقة أو الرفض.وفى سياق متصل، كشفت زوبع عن تلقى مجموعة من الطلبات لإقامة

أحمد عاشور:

أعلنت زوبع أن الهيئة العامة للاستثمار تتولى الآن البت فى العروض المقدمة من شركة أيادى للاستثمار وشركة مصر بدر لإقامة منطقتين استثماريتين، حيث تمت مخاطبتهما لاستيفاء بعض الأوراق المطلوبة لاتخاذ القرار النهائى بالموافقة أو الرفض.

وفى سياق متصل، كشفت زوبع عن تلقى مجموعة من الطلبات لإقامة مناطق “حرة خاصة” التى عادت للحياة مرة أخرى بموجب قانون الاستثمار الجديد، تهتم بها مستثمرون محليون وأجانب ومن شأنها جذب استثمارات عملاقة للسوق المحلية.

وأشارت إلى الآثار الإيجابية المصاحبة للإجراءات الإصلاحية “غير المسبوقة”، خاصة فيما يتعلق بإزالة تشوهات دعم الكهرباء والإصلاحات المالية وإقرار قانون الاستثمار، لافتة إلى أن المستثمرين لديهم رغبة واسعة فى التواصل وعقد لقاءات مع الهيئة، بعد أن كانت الأخيرة تلهث وراء الشركات سابقا.

وقالت زوبع إن الفترة القليلة الماضية شهدت اجتماعات مهمة مع شركات من الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان، لبحث خطط الاستثمار وإقامة مشروعات جديدة، كما أن معدلات تأسيس الشركات ارتفعت بشكل ملحوظ.

وأكدت أن وزارة الاستثمار، برئاسة الدكتورة سحر نصر، تتحرك بشكل واضح وسريع فى تسهيل الخدمات والإجراءات أمام المستثمرين، مدللة على ذلك بتسهيل وتحسين كفاءة مركز خدمات المستثمرين، والذى يضم جميع الجهات الحكومية لإنهاء العمليات الاستثمارية فى وقت واحد.

وينص قانون الاستثمار على إنشاء مركز خدمات المستثمرين، يتولى تقديم خدمات التأسيس وإنشاء الفروع واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وزيادة رأس المال وتغيير النشاط وأعمال التصفية، وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات، إلى جانب تلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء المشروعات الإستثمارية أو إدارتها، والبت فيها طبقا للقوانين واللوائح خلال المواعيد المنصوص عليها.

وقالت زوبع إن هيئة الاستثمار وضعت برنامجا زمنيا لمدة 24 شهراً للانتهاء من الأرشفة الإلكترونية لبيانات نحو 30 ألف شركة تعمل تحت مظلة الهيئة، موضحة أن المرحلة الأولى تشمل تنقية أوراق ومستندات تلك الشركات، أما المرحلة الثانية فهى إجراء مسح إلكترونى لتلك المستندات.

وأكدت أن هذه الأرشفة الالكترونية، التى تتم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من شأنها توفير الوقت والجهد سواء على العاملين بالهيئة أو المستثمرين وبالتالى عند إجراء أى عملية استثمارية لن تكون هناك حاجة للبحث عن أى أوراق.

وأوضحت أن من الإجراءات الإيجابية التى ستتخذها وزارة الاستثمار، وستفيد المستثمرين الفترة المقبلة، الإعلان عن خريطة مصر الاستثمارية قبل نهاية العام الحالى، مشيرة إلى أنه جارٍ تدقيق ومراجعة ملكية الأراضى التى ستقام عليها تلك الفرص قبل نشرها إلكترونياً.

وتأمل وزارة الاستثمار أن تشمل الخريطة الاستثمارية 600 فرصة يمكن للمستثمر التعاقد عليها فور طرحها على شبكة الإنترنت.

وأكدت أن الخريطة الاستثمارية لن تقتصر على الفرص، بل سيدرج بها المقومات التى تتمتع بها كل محافظة، وهو ما قد يفتح الباب للمستثمر لاكتشاف مشروع لم تدرجه الجهات الحكومية ضمن الخريطة، فعلى سبيل المثال من الممكن تعميم تجربة شركة شنايدر إليكترك للطاقة فى محافظة جنوب سيناء لإقامة مشروعات للطاقة الشمسية إذ إن المحافظة تتمتع بدرجة سطوع عالية أو من الممكن لبعض المستثمرين اكتشاف مشروع مربح من استغلال الأحجار الكريمة.

وأوضحت أن الحكومة لديها خطة للتوسع فى إقامة مشروعات استثمارية من “الجيل الرابع للاستثمارات”، التى أشار لها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطابه بالصين منذ أيام، وهى الاستثمارات التى تعتمد على تنفيذ مشروعات بنية تحتية عملاقة لتوليد مشروعات أخرى فى مختلف القطاعات حولها.

وذكرت زوبع أن الهدف من استمرار مشاركة الهيئة العامة للاستثمار فى طرح الأراضى بجانب الجهات الحكومية صاحبة الولاية هو حرصها على مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات الكافية لجميع المستثمرين بما يسهم فى تحقيق النزاهة والشفافية وضمان عدم التميز.

وكان قانون الاستثمار السابق يعطى الحق الحصرى لهيئة الاستثمار فى طرح الأراضى الاستثمارية، ولكن تلك الألية أظهرت مقاومة عنيفة من الجهات صاحبة الولاية والمحافظات، مما دفع الحكومة للتراجع عنها فى قانون الاستثمار الجديد من خلال إعطاء الحق لكل من هيئة الاستثمار والجهة المالكة فى تخصيص أراضيها ولكن فى جميع الأحوال لابد أن تكون وزارة الاستثمار طرف بأى تعاقدات تجريها الجهات الحكومية الأخرى من خلال تمثيلها فى لجان البت وتخصيص الأراضى أو العقارات.

وترى منى زوبع أن الهيئة نجحت عندما كانت منفردة بسلطات تخصيص الأراضى فى إبرام تعاقدات على نحو 900 قطعة أرض، بمساحات عملاقة، مشيرة إلى أن بعض المحافظات والجهات الحكومية تلجأ للهيئة لطرح أراضيها والترويج لها لعدم امتلاكها الخبرة الكافية.

ونفت زوبع، التى كانت تشغل منصب المنسق العام للجنة المسؤولة عن متابعة ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال المكونة من عدة وزارات منها التخطيط والإسكان والتنمية المحلية، أن يتأثر ترتيب مصر فى تقرير العام الذى سيصدر أكتوبر المقبل بعد التحفظ على عدد واسع من الشركات التى تنتمى لجماعة الاخوان المسلمين مشيرة إلى أنه لا علاقة له بتلك الأمور.

وأكدت أن تقرير ممارسة الأعمال، الذى يصدر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، يعد من التقارير الرئيسية التى تعتمد عليها الدول عند وضع سياستها واتخاذ الإجراءات الإصلاحية، وهو ما قامت به مصر بالفعل خلال الفترة الماضية.

وقالت إن مؤسسة التمويل الدولية تحتسب الإجراءات التى تتخذها الدول خلال الفترة مابين صدور تقرير العام السابق وحتى مطلع يونيو من العام الحالى، وبالتالى فلن يتم احتساب بعض الإجراءات التى اتخذتها الحكومة هذا العام، ومن بينها قانون ضريبة القيمة المضافة، الذى كان التطبيق العملى له فى انتظار اللائحة التنفيذية.

كما لن يتم إدارج بعض الإصلاحات التى تمت فى مجال تأسيس الشركات، من بينها إنشاء إدارة سجل الضمانات المنقولة من خلال بروتوكول مشترك مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى منذ أيام، حسبما أكدت زوبع، مشيرة إلى أن مؤسسة التمويل الدولية كان لديها تصورات خاطئة العام الماضى أثرت على تصنيف مصر فى التقرير، من بينها على سبيل المثال “اشتراط موافقة الزوج قبل قيام الزوجة بتأسيس شركة” وهو أمر مخالف للدستور والقانون.

وأكدت زوبع أن وزيرة الاستثمار كلفت بتخصيص شباك للمرأة بمركز خدمات المستثمرين الجديد، بما يساعدها فى إنهاء إجراءات التأسيس فى أقصر وقت ممكن.

ويقيس التقرير مدى التقدم فى 10 مؤشرات رئيسية، وهى تأسيس الشركات والحصول على تراخيص البناء والكهرباء وتسجيل الملكية، وإنفاذ العقود وتسوية حالات المتعثرين، والحصول على الائتمان وحماية حقوق صغار الأسهم وسداد الضرائب، وأخيرا التجارة عبر الحدود، ويشار إلى أن مصر احتلت المرتبة الـ122 فى تقرير عام 2017.

تستهدف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تخصيص 3 مناطق استثمارية جديدة قبل نهاية 2017، ضمن خطة وضعتها الوزارة لإنشاء منطقة بكل محافظة، فى ضوء الضوابط والمعايير التى نص عليها قانون الاستثمار الجديد، وفقاً لما ذكرته منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة، التى أكدت أن القانون فتح شهية المستثمرين للمشروعات المحلية.

وقالت زوبع إن المناطق الجديدة ستقام فى القليوبية والدقهلية والجيزة، مضيفة أنه تم بالفعل السير فى إجراءات الطرح على المستثمرين، وأنها تتميز بالسهولة وتجنب التعقيد البيروقراطى، حيث يتم تشكيل مجلس إدارة لكل منطقة يتولى البت فى أى إجراء يتعلق بالعملية الاستثمارية.

وتنص المادة 29 من قانون الاستثمار على أن يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بحسب نوع وتخصص المنطقة ويختص المجلس بوضع خطة عمل المنطقة والضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، واعتمادها من مجلس إدارة هيئة الاستثمار، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة.

ويلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقارير ربع سنوية إلى الهيئة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويرسل محاضر اجتماعاته لاعتمادها من الهيئة، وله أن يرخص لشركات من القطاع الخاص بتنمية تلك المناطق وإدارتها أو الترويج للاستثمار بها.