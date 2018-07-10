منى زوبع تشارك فى اجتماعات وكالات تشجيع الاستثمار

المال - خاصشاركت منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى اجتماع لجنة التسيير الثانية للعام الجارى 2018 للرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار "وايبا" (WAIPA).يأتي ذلك فى ضوء حصول مصر، ممثلةً فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على منصب المدير الإقليمى لمنطقة

المال – خاص

شاركت منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى اجتماع لجنة التسيير الثانية للعام الجارى 2018 للرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار “وايبا” (WAIPA).

يأتي ذلك فى ضوء حصول مصر، ممثلةً فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على منصب المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لرابطة “وايبا” (WAIPA)،ويعد هذا الاجتماع الأول الذى يعقد لأعضاء لجنة تسيير الرابطة والجهات الممثلة بها، بعد انتخاب هيئة الاستثمار المصرية للمنصب الإقليمى الجديد فى شهر إبريل الماضى.

وأكدت الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، على مدى أهمية انعقاد مثل هذه الاجتماعات بشكلٍ منتظم، والتى تأتى فى ضوء قيام “وايبا” (WAIPA) بدورها فى مساعدة وكالات ترويج الاستثمار فى جميع أنحاء العالم لأداء مهامها بفعالية فى اجتذاب الاستثمار الأجنبى المباشر، والتأكد من ملائمة هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع مصالح سياستها المحلية، وتحديد أفضل الممارسات الاستثمارية والاقتصادية دولياً، مع التمكين من تطوير وسائل التعاون فيما بين وكالات وهيئات الاستثمار الأعضاء، بما يحقق الصالح والأهداف المرجوة لعمل وأنشطة كلٍ منها.

وأشارت إلى أن الاجتماعات تضمنت استعراض ومناقشة العديد من الاتجاهات والقضايا الرئيسية ذات الصلة بالهيئات المعنية بالاستثمار الأجنبي المباشر، والدور الذي تلعبه هيئات الاستثمار خاصةً في ضوء التحولات التكنولوجية السريعة.

كما ركزت المناقشات على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام كمحرك أساسي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وانعكاس استخدام التكنولوجيا في خدمات وكالات ترويج الاستثمار، وتحليل العوامل التي تحدد استثمارات القطاع الخاص في الأسواق، وكذا بحث آليات جذب الاستثمارات التي تراعى مخططات التنمية المستدامة وتحقيق القيمة المضافة إلى اقتصاد الدول.

وأضافت أن هيئة الاستثمار المصرية، فى ظل شغلها لمنصب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لرابطة “وايبا” (WAIPA)، تسعى إلى تدعيم دورها الإقليمي الريادي بهذه الرابطة الدولية بما يليق باسم ومكانة مصر، وبما يخدم مستهدفات الهيئة نحو مضاعفة جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، في إطار توجيهات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووفقاً لخطة وأولويات الحكومة المصرية، وكذلك بالنظر إلى طموحات وتطلعات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشارت إلى أهم محاور العمل خلال فترة رئاستها للإقليم، والتى تنطلق من التأكيد علي أهمية الدور التكاملي وليس التنافسي بين الدول الممثلة في المنطقة، سواء أكان هذا الدور بين دول المنطقة بعضها البعض أو مع دول المناطق الأخرى.. فضلا عن رفع القدرات وتعزيز شبكة التواصل وسبل التعاون وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء بالإقليم.

جدير بالذكر أن الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار “وايبا” (WAIPA) تم إنشاؤها فى عام 1995، وتضم حالياً 170 عضواً من 130 دولة، وتعنى هذه الرابطة بتوفير الفرصة والمجال ومختلف الآليات لوكالات ترويج الاستثمار، من أجل التواصل وتبادل أفضل الممارسات فى مجال جذب الاستثمارات ودعم تنفيذ الخطط والمستهدفات الاستثمارية لهيئات الاستثمار الأعضاء بها.

وقد تم اختيار مصر، مُمثَلةً فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للفوز أوائل شهر إبريل الماضى بمنصب “المدير الإقليمى” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالـ “وايبا”، لتعد هذه المرة الأولى التى تحصل فيها مصر على هذا المنصب الإقليمى المرموق بعد فترة غياب استمرت 12 عاماً، منذ أن سبق لهيئة الاستثمار الفوز بهذا المنصب فى عام 2006.