منى زكي: أعتذر لابنتي على طريقة تربيتي لها (فيديو)

حلت النجمة منى زكي الساعات الأخيرة ضيفة ببرنامج “كلام نواعم” عبر شاشة إم بي سي الذي تقدمه شيرين عرفة، ابنة المخرج شريف عرفة، وكشفت فيه منى زكي جوانب كثيرة من حياتها الفنية والشخصية لأول مرة للجمهور.

قالت منى زكي إنها كانت صارمة جدا مع ابنتها في تربيتها بدرجة أكبر من الذكور، لافتة إلى أنها كانت أول طفلة لها وكانت صغيرة في السن، وتصورت حينها أن الصح صح وكل شيء يجب أن يكون بنظام وكان هناك عقاب، مشيرة إلى أنها كانت سخيفة معها واعتذرت لها على ذلك”.

وتابعت: “بعد ذلك اتعلمت إن اسمها مش عقاب اسمها عواقب” قائلة: ” لازم طول الوقت تحاولي تفكريهم بالعواقب، لو عملت كذا هيحصل كذا، وأكيد كلنا كأهالي أعصابنا بتفلت، لكن برجع أعتذر لهم”.

وعن رأيها في مصطلح التربية الإيجابية قالت: “ناس كتير بتفهمه غلط، إن معناه الولد يبجح في أهله ويبقى زيه زيهم، التربية الإيجابية هي إنك تديه ثقة في نفسه، ويبقى عارف إزاي يتعامل مع الناس، وتكبري الحاجة الكويسة جواه، مش تدلعيه”.

وشددت منى على أهمية الحفاظ على التوازن في طريقة تعامل الآباء والأمهات مع الأطفال، ومعرفة المعنى الحقيقي لمصطلح التربية الإيجابية.

وعن أهمية وجود صداقة بين الوالدين والطفل، أعربت عن كون : “من المهم تبقي صديقته، علشان لو حصلت أي حاجة يحس بوجود سنه له يتقبله بأي وضع وأي شكل، وإلا الطفل مش هيحس بالأمان ولا يبوح لأهله بالمشكلة”.

يذكر أيضا أن منى زكي فازت بجائزة أحسن ممثلة باختيار لجنة التحكيم، وأحسن ممثلة باختيار الجمهور، عن دورها في مسلسل “تحت الوصاية”، بمهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية، بالإضافة إلى تكريمها عن مجمل أعمالها.