منى الشاذلي وأشرف زكي يقدمان العزاء لنسمة محجوب في وفاة والدها (صور)

حرص عدد من الفنانين والإعلاميين على مواساة المطربة نسمة محجوب في مراسم عزاء والدها المخرج علاء محجوب الذي أقيم مساء الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وكان من أبرز الحاضرين الفنان ونقيب الممثلين أشرف زكي والفنان محسن محي الدين والإعلامية منى الشاذلي وغيرهم، الذي حرصوا على مساندة نسمة محجوب في محنتها بوفاة والدها.

يذكر أن المخرج الراحل علاء محجوب مخرج روائى مصرى مواليد عام 1952 حصل على دبلوم فنادق من معهد جلوستر بلندن عام 1974 بكالوريس كلية التجارة عام 1977 بالقاهرة، ثم سافر إلى أمريكا، حيث حصل على ماجستير فى التسويق والإعلان عام 1981 ثم بكالوريس فنون قسم الإخراج السينمائي من جامعة كولمبيا عام 1984.

ورحل عن عالمنا صباح الأربعاء بأحد مستشفيات الشيخ زايد بعد تعرضة لوعكة صحية، حيث أخرج ثلاثة أفلام روائية وأكثر من 120 إعلانا تليفزيونيا وأكثر من 200 فيلم وحلقة تسجيلية وبرامج تليفزيونية وحفلات عامة.