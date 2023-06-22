منى الجرف: مؤشر تنافسية المحافظات يكشف عن نقاط القوة والضعف لتحقيق التنمية

أكدت رئيس اللجنة الفنية لمؤشر تنافسية المحافظات المصرية، الدكتورة منى الجرف، أهمية مؤشر تنافسية المحافظات على مستوى المحافظة، إذ يعمل على رصد مواطن القوة والضعف بكل محافظة ومن ثم مدى جاهزية المحافظة لتحقيق النمو المستدام وضمان مستوى معيشة ملائم للمواطن.

مؤشر تنافسية المحافظات

وأضافت خلال كلمتها اليوم، بمؤتمر إطلاق المؤشر، أنه يهدف إلى رسم السياسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين تنافسية المحافظة، إلى جانب قياس كفاءة أداء المحافظة ومستوى الأجهزة الحكومية بها، والخدمات التي تقدمها، تحفيز المحافظات وتنافسها على تحسين أدائها، والاستفادة من النماذج الناجحة، متابعة وتقييم ما يتم تطبيقه من سياسات وقرارات على مستوى المحافظة عبر الزمن، وتيسير التفاوض بين المحافظة والحكومة المركزية، وتيسير التخطيط وتحديد الموارد والمشروعات المطلوبة لكل محافظة.

واستعرضت الدكتورة منى الجرف، رئيس اللجنة الفنية لمؤشر تنافسية المحافظات المصرية، أهداف إعداد المؤشر وأهميته، وذلك خلال مؤتمر إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات.

وأطلقت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مؤشر تنافسية المحافظات لأول مرة.

وحول أهداف إعداد المؤشر وأهميته، أوضحت الجرف أنه على مستوى الاقتصاد الكلي فيعمل المؤشر على دراسة الفجوات التنموية الاقتصادية والاجتماعية بين المحافظات، مساعدة الحكومة عامة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خاصة في التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة لموارد الدولة كافة.

