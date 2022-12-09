«منهية سلسلة خسائر».. الأسهم الأمريكية تغلق الأسبوع على ارتفاع

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الخميس، منهية بذلك سلسلة خسائر امتدت على مدار جلسات؛ حيث تكبد خلالها S&P 500 خسائر على مدار خمس جلسات متوالية هي الأطول منذ أكتوبر.
يأتي ذلك في ضوء عدم اليقين بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خاصة بعد صدور تقرير الوظائف الشهري مؤخراً والذي كشف عن مزيد من النمو في سوق العمل الأمر الذي يغذي الضغوط التضخمية.
ونتيجة هذه البيانات، أثيرت شكوك بشأن مدى استمرار الفيدرالي في سياسته النقدية برفع الفائدة بوتيرة سريعة من عدمه.
وكشفت بيانات اقتصادية صدرست الخميس عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة ارتفع إلى 230 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 226 ألف طلب في القراءة السابقة، وهذا الارتفاع توافق مع التوقعات.
وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.5% (ما يعادل 183 نقطة) إلى 33781 نقطة، وبلغ أعلى مستوى 33899 نقطة وأقل مستوى عند 33642 نقطة.
وصعد “إس أند بي 500” بنسبة 0.7% (أو بنحو 29 نقطة) إلى 3963 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3974 نقطة وأقل مستوى عند 3935 نقطة.
وارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 1.1% (نحو 123 نقطة) إلى 11082 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11119 نقطة وأقل مستوى عند 10939 نقطة.