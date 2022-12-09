«منهية سلسلة خسائر».. الأسهم الأمريكية تغلق الأسبوع على ارتفاع

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الخميس، منهية بذلك سلسلة ‏خسائر امتدت على مدار جلسات؛ حيث تكبد خلالها ‏S&P 500‎‏ خسائر على مدار ‏خمس جلسات متوالية هي الأطول منذ أكتوبر.‏

يأتي ذلك في ضوء عدم اليقين بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خاصة ‏بعد صدور تقرير الوظائف الشهري مؤخراً والذي كشف عن مزيد من النمو في ‏سوق العمل الأمر الذي يغذي الضغوط التضخمية.‏

ونتيجة هذه البيانات، أثيرت شكوك بشأن مدى استمرار الفيدرالي في سياسته ‏النقدية برفع الفائدة بوتيرة سريعة من عدمه.‏

وكشفت بيانات اقتصادية صدرست الخميس عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية ‏في الولايات المتحدة ارتفع إلى 230 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 226 ألف ‏طلب في القراءة السابقة، وهذا الارتفاع توافق مع التوقعات.‏

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.5% (ما يعادل 183 ‏نقطة) إلى 33781 نقطة، وبلغ أعلى مستوى 33899 نقطة وأقل مستوى عند ‏‏33642 نقطة.‏

وصعد “إس أند بي 500” بنسبة 0.7% (أو بنحو 29 نقطة) إلى 3963 نقطة، ‏وسجل أعلى مستوى عند 3974 نقطة وأقل مستوى عند 3935 نقطة.‏

وارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 1.1% (نحو 123 نقطة) إلى 11082 نقطة، ‏وسجل أعلى مستوى عند 11119 نقطة وأقل مستوى عند 10939 نقطة.‏