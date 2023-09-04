منهيا أطول مهمة فضائية عربية في التاريخ.. النيادي يهبط على الأرض

وصل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى كوكب الأرض عائداً من محطة الفضاء الدولية اليوم الإثنين، بعد ستة أشهر على بدء مهمته الفضائية «كرو-6» في مارس الماضي، والتي تعد الأطول في تاريخ رواد الفضاء العرب، وفقا لشبكة ” سى إن إن”.

هبطت مركبة «دراجون» في المحيط الأطلسي الساعة 8:17 صباحاً بتوقيت الإمارات، بعد دخولها الغلاف الجوي لكوكب الأرض وفتح مظلات الكبح الخاصة بالمركبة لإبطاء سرعة الهبوط. هذا بعد أن كان من المقرر هبوط المركبة صباح الأحد، وتأجيل عملية الهبوط إلى صباح الاثنين بسبب الأحوال الجوية.

وتأتي عودة فريق «كرو-6» بعد أيام من وصول مهمة الفضاء « كرو-7» إلى محطة الفضاء الدولية في السابع والعشرين من أغسطس، والتي سيتولى أعضاؤها مسؤولية استكمال ما بدأه أعضاء المهمة المغادرة لستة أشهر أخرى.

ويعود النيادي إلى الأرض بعد أن حقق إنجازاً تاريخياً بصفته أول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء، بعد قضائه 6 ساعات ونصف الساعة في الفضاء الخارجي في أبريل الماضي، ما جعل الإمارات عاشر دولة في العالم يسير أبناؤها في الفضاء.