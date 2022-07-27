منهم 87 «قادرون باختلاف».. محافظ الإسكندرية: مديرية القوى العاملة وفرت 4166 فرصة عمل

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية أن مديرية القوى العاملة، وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كل سبل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على دعمهم وتقديم الخدمات الممكنة لهم.

وأضاف “الشريف” أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة برئاسة المستشار ياسر سعيد، قامت بتعيين 4166 شاباً، منهم 87 “قادرون باختلاف”، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة “كعب العمل”، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية و12889 راغب عمل، منهم 178 “قادرون باختلاف”، فضلًا عن توفير 905 فرص عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سبل العيش للمواطنين ورعاية ذوي الهمم، وتوفير كل سبل الدعم لهم، والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر في المجتمع.