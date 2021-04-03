منهم 150 قارع طبول ..«السياحة» تنشر قائمة بالجنود المجهولة في موكب المومياوات

بقلم

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.