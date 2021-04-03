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منهم 150 قارع طبول ..«السياحة» تنشر قائمة بالجنود المجهولة في موكب المومياوات

في حدث فريد من نوعه حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أحمد عاشور 11:57 م, السبت, 3 أبريل 21 11:57 م, السبت, 3 أبريل 21

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نشرت وزارة السياحة قائمة بمن وصفتهم بالجنود المجهولة وراء موكب المومياوات الملكية الذي شهدته مصر اليوم لـ22 ملكا وملكة في حدث فريد من نوعه حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الوزارة ان القائمة تضم :

  • نخبة من الفنانين المصريين منهم حسين فهمي – خالد النبوي – يسرا – محمد منير- أحمد عز- أحمد السقا – هند صبري- آسر ياسين- كريم عبدالعزيز – منى زكى- أحمد حلمي- أمينة خليل – نسمة محجوب- أميرة سليم.
  • عدد 22 سيارة لنقل المومياوات الملكية تابعة لوزارة الدفاع “قيادات قوات المظلات”.
  • عدد 60 موتوسيكلات التشريفة من وزارتي الدفاع والداخلية.
  • عدد 150 خيول التشريفة.
  • عدد 22 من العجلات الحربية ذات الطراز الفرعوني مصنوعة بواسطة وزارة الإنتاج الحربي يجرها عدد 44 حصان.
  • عدد 330 طالب من كلية التربية الرياضية – جامعة حلوان.
  •  عدد 3 فرق موسيقية بإجمالي 150 فرد من وزارة الدفاع “إدارة الموسيقيات العسكرية”.
  • عدد 150 قارع طبول من ” إدارة الموسيقات العسكرية” بوزارة الدفاع.
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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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