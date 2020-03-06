منهم «هوجان» و«الحانوتى».. تعرف على ثروات أغنى 10 مصارعين في 2020 (صور)

ظهر الصخرة على غلاف مجلة تايم الأمريكية فى عدد أبر يل الماضى باعتباره أغنى مصارع فى تاريخ المصارعة الحرة

نشر موقع سبورتى تيل الإلكترونى الأمريكى للرياضات العالمية قائمة بأغنى 10 مصارعين فى العالم فى 2020 فى المصارعة الحرة بقيادة مشاهير المصارعين.

كان من ضمنهم الصخرة والعملاق هوجان والحانوتى اللذين بلغ إجمالى صافى ثرواتهم أكثر من 613 مليون دولار، وكلهم من نجوم شركة ورلد ريستلينج انترتينمينت WWE الأمريكية للإعلانات والدعاية التى تتصدر عالم المصارعة الحرة بفضل الأسماء اللامعة فى هذه الرياضة التى تجذب عقول وقلوب عشاقها فى جميع أنحاء العالم.

وقالت شركة WWE إن ثروات هؤلاء المصارعين لا تقتصر على الرياضة فقط، وإنما تأتى من السينما والإعلانات أيضا.

وتصدر قائمة أغلى 10 مصارعين فى العالم دوين جونسون المشهور باسم الصخرة الذى بلغ صافى ثروته 350 مليون دولار.

أغنى المصارعين فى عالم المصارعة الحرة على غلاف مجلة تايم

وظهر الصخرة على غلاف مجلة تايم الأمريكية فى عدد أبر يل الماضى، باعتباره أغنى مصارع فى تاريخ المصارعة الحرة.

وفاز الصخرة صاحب لقب أغنى مصارع فى العالم ببطولة العالم لمصارعة المحترفين التى تنظمها شركة WWE 10 مرات.

ويتميز الصخرة بأنه أكثر نجوم المصارعة نجاحًا فى السينما لقيامه ببطولة أفلام أمريكية بلغت إيراداتها أكثر من 10 مليارات دولار.

وجاء فى المركز الثانى فى القائمة جون سينا الذى فاز فى معظم بطولات WWE لتصل ثروته إلى 55 مليون دولار. 2-جون سينا

ويشتهر جون سينا باستعراضه فى حلبة المصارعة وأسلوبه الفريد فى التغلب على خصومه وإهانتهم بكلام قبيح.

ولكنه يتميز أيضًا بمهارته بالتمثيل وملامحه الجذابة التى أهلته للأدوار الكوميدية وعضلاته القوية التى جعلته سوبر هيرو أو بطل هيرو.

وقام جون سينا ببطولة العديد من لأفلام السينمائية الناجحة فى الولايات المتحدة منها بامليبي والفيلم الأخير 9 F.

تريبل إتش يفوز بلقب بطل المصارعة الحرة 14 مرة

واحتل المركز الثالث فى قائمة أغلى 10 مصارعين فى العالم المصارع تريبل اتش، بصافى ثروة تتجاوز 40 مليون دولار. 3-تريبل اتش

ويشتهر المصارع تريبل إتش بفوزه بلقب بطل المصارعة الحرة 14 مرة فى البطولات العالمية التى تنظمها شركة WWE .

وابتكر أيضًا تريبل اتش برنامج WWE NXT الذى يدور حول تدريب الشباب الذين سيصبحون نجوم المصارعة الحرة فى المستقبل. 4-ستون كولد

ظهر بالمركز الرابع ستون كولد أو الحجر البارد بصافى ثروة 30 مليون دولار والمشهور بموسيقاه الرائعة المصاحبة لدخوله حلبة المصارعة.

ويتميز ستون كولد باستعراضه أثناء دخوله الحلبة لدرجة أن موسيقاه باتت النشيد الوطنى لمسابقات WWE التى فاز فيها 19 مرة.

العملاق هالك هوجان يشتهر بشاربه الضخم

يتميز العملاق هالك هوجان بشاربه الضخم وبأنه أكثر المصارعين نجاحًا وجاذبية منذ ثمانينات القرن الماضى لتبلغ ثروته 25 مليون دولار.

واشتهر هالك هوجان بهذا الاسم رغم أن اسمه الحقيقى تيرى جين بوليا وأول مصارع يفوز بعدة ببطولات متتالية لشركة WWE.

وجاء بعده فى المركز السادس بروك ليسنر بصافة ثروة تتجاوز 22 مليون دولار، ويتميز بقوته الصلبة وحركاته القاسية العنيفة. 6-بروك ليستر

ويتميز بروك ليسنر بأنه أصغر مصارع يفوز ببطولة WWE وأنه مارس أيضا لعبة كرة القدم الأمريكية ومسابقات الفنون القتالية.

حقق بيج شو صافى ثروة 20 مليون دولار، ليأتى بالمركز السابع بفضل قوته الاستعراضية فى مصارعة المحترفين ووجه الجذاب.

ويبدو بيج شو عملاق غير عادى لدرجة أنه فاز أيضًا فى مسابقات شركة ورلد تشامبيونشيب ريستلينج WCW المنافسة لشركة WWE.

ودخل بيج شو عالم التمثيل فى هوليوود فى عدة أفلام مثل فينديتا و ناكيلهيد وغيرها، بفضل وجهه الجذاب بلحيته وشاربه.

يشتهر الأندرتيكر أو الحانوتى الذى وصل صافى ثروته إلى 17 مليون دولار بأنه صاحب أكثر الوجوه جاذبية بعالم المصارعة الحرة. 8-الحانوتى

وإذا كان اسم الحانوتى يثير الرعب والذعر فى قلوب منافسيه فإنه يسبب أيضا آلاما عنيفة لخصومه أثناء المصارعة.

وفاز الحانوتى فى مصارعة المحترفية WWE 17 مرة كان أكثرها عنفا ورعبا مباراته ضد زميله النجم كين.

باتيستا أكثر نجوم المصارعة جاذبية فى هوليوود

استطاع النجم باتيستا أكثر نجوم المصارعة جاذبية فى هوليوود أن يحقق ثروة تبلغ 13 مليون دولار ليظهر فى المركز التاسع. 9=باتيستا

ويتميز باتيستا بقوته الجسمانية العملاقة لدرجة أنه ظل بطل المصارعة الحرة لشركة WWE لمدة 282 يوما ليسجل أطول فترة بتاريخها.

وحقق باتيستا أيضا نجاحا بالتمثيل وحقق لهوليوود إيرادات ضخمة بالعديد من أفلامه مثل افنجرز: حرب لانهائية وافنجرز: نهاية اللعبة.

وتذيل قائمة أغنى 10 مصارعين فى المصارعة الحرة راندى اورتون الذى حقق صافى ثروة بلغت 11 مليون دولار لفوزه ببطولات عديدة. 10-راندى اورتون

وانتقل راندى من ولاية أوهايو التى فاز فيها ببطولتين للمصارعة الحرة ليصبح أصغر مصارع فى العالم فى بطولات WWE.

واستمر راندى يقوى مركزه كأقوى المصارعين فى العالم بحصوله على بطولة WWE لأول مرة وعمره 24 سنة فقط .