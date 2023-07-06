منهم مايا دياب وشاكيرا.. تعرف على أبرز المشاهير المنضمين إلى منصة ثريدز الجديدة

نجح تطبيق ثريدز المنافس الجديد لمنصة تويتر في جذب عدد من مشاهير السوشيال ميديا خلال أول 24 ساعة من إطلاق شركة ميتا له.

من أبرز المشاهير الذين أنشأوا فعليا حسابات علي ثريدز “مايا دياب، وكندة علوش، وأنغام، وجيني إسبر، لين عورتاني وشاكيرا”.

وقال مارك زوكربيرج مؤسس ميتا عبر حسابه الشخصي لمنصة ثريدز الجديدة، إن فرص الاشتراكات تزايدت على هذه المنصة بعد ظهوره، ووصلت إلى 10 ملايين حساب خلال 7 ساعات من بداية انطلاقه الرسمي، حسبما ذكر موقع بلو سكاي.

وطرحت ميتا التطبيق الجديد اليوم الخميس في أكثر من 100 دولة لمستخدمي هواتف iOS وAndroid، مثل مصر ، وأستراليا، والولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة.



وانضم الكثير من المشاهير للمنصة الجديدة في مصر، وكان من أبرزهم: النجم محمود العسيلي والفنانة حنان ترك والفنان هيثم شاكر

وقال مارك زوكربيرج مؤسس ميتا عبر حسابه الشخصي لمنصة ثريدز الجديدة، إن فرص الاشتراكات تزايدت على هذه المنصة بعد ظهوره، ووصلت إلى 10 ملايين حساب خلال 7 ساعات من بداية انطلاقه الرسمي، وفقا لما جاء بموقع بلو سكاي.

وطرحت ميتا التطبيق الجديد اليوم الخميس، في أكثر من 100 دولة لمستخدمي هواتف iOS وAndroid، مثل مصر ، وأستراليا، والولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة.

وانضم الكثير من المشاهير للمنصة الجديدة في مصر، وكان من أبرزهم: النجم محمود العسيلي والفنانة حنان ترك والفنان هيثم شاكر.