منهم دينا الشربيني.. فنانون يتراجعون عن أدوار البطولة في دراما 2022

قرر بعض الفنانين التراجع في الموسم الدرامي المقبل 2022 عن تقديم أدوار البطولة أو الصفوف الأولى التي كانوا يقدمونها السنوات الأخيرة وتقديم أدوار ثانية في الموسم المقبل، حيث تشارك الفنانة دينا الشربيني الفنان محمد رمضان في مسلسله القادم بعد أن كانت تقدم بطولة مسلسلاتها على مدى 3 أعوام سابقة مثل مسلسلات زي الشمس ومليكة وقصر النيل .

كما يشارك الفنان أحمد رزق مع الفنانة منى زكي في مسلسلها القادم أيضا، بعد أن قدم رزق بطولة مسلسلات مختلفة من قبل مثل يوم وليلة وبخط الإيد وغيرها .

نادر عدلي: أحمد رزق حصل منذ سنوات كثيرة على بطولة أفلام سينمائية ولم ينجح

قال الناقد الفني نادر عدلي إن منتجي الدراما المصرية كانوا يرون ان ترويج مسلسلات لدينا الشربيني أو أحمد رزق السنوات الماضية سيكون مميزا، لكن مع الوقت أثبتت التجربة أنهم ليس لهم جاذبية بدرجة كافية تجعل منتجي مسلسلاتهم قادرين على تسويقها بصورة كبيرة مثل نجوما آخرين .

وأشار الى أن أحمد رزق حصل منذ سنوات كثيرة على بطولة أفلام سينمائية ولم ينجح، وكذلك دينا الشربيني في فترة زمنية معينة حصلت على بطولات مثل ياسمين صبري وريهام حجاج ، لكن الثلاثة للأسف لا تتوافر فيهم لا الكاريزما ولا الجاذبية أو حتى الموهبة ليقدمن البطولة .

وأكد ان دينا ورزق يمكن ان يعودان لتقديم البطولة مرة اخرى بعد موسم 2022، لكن ذلك يحتاج لسيناريو معين مع مخرج كبير ولا يمكن العمل مجرد تفصيل فقط لدينا كما كان يحدث لأن ذلك لا يترك بصمة مميزة مع المشاهدين .

خالد محمود: كثير من النجمات ترى أن مجرد الظهور بجانب محمد رمضان نجاحا لهن

وقال الناقد الفني خالد محمود فقال إن محمد رمضان بغض النظر عن رأينا الفني فيه لكنه ورقة مغرية لآي ممثلة تشاركه عمل درامي ستشعر أنها ستحقق مشاهدة كبيرة بالوقوف بجانبه مثلما حدث مع سمية الخشاب حينما قررت مشاركته في مسلسله هذا العام “موسى”.

وأضاف أنه مفترض أن تكون الممثلة واثقة من نفسها أو الممثل الذي يظهر مع فنان معين له نجومية كبيرة، أن يظهر معه لو كان الدور الذي سيقدمه بجانبه سيضيف له فنيا ويؤثر في المشاهدين ومسيرة الفنان.. فمثلا حينما ظهر الفنان أحمد السقا في مسلسل الاختيار 1 في مشهد السجن كان مشهدا مؤثرا دراميا والتف المشاهدين حوله وأعجبوا وأشادوا به، انما لو كان مجرد الظهور مع محمد رمضان على تتر المسلسل لمجرد تحقيق نسبة مشاهدة أكبر معه، فذلك يحتاج لتغير في ثقافة نجومنا هل هذا الدور سيضيف لي لو ظهرت بدور ثاني أو ثالث في مسلسل أم لا .

وأكد أنه لن يضيف لان كثير من النجمات مثل دينا الشربيني يرون أن مجرد الظهور بجانب محمد رمضان لنجوميته نجاحا لهن، لكن الحقيقة أنه طالما استطاعت دينا الشربيني وغيرها من الفنانات كسر الحاجز وتقديم بطولات، وأصبح لهن جمهورا والمنتجون يثقون فيهن يجب أن يفكروا بصورة أفضل في خطواتهن القادمة والأدوار التي ستبقى في ذهن الجمهور وليس التي تسمح لهن بالوقوف بجانب نجم شهير لزيادة نسبة المشاهدة .