منهم خالد حجازي وهبة صالح.. قيادات قطاع الاتصالات يروون تجاربهم مع ماراثون الثانوية العامة

رصدت المال مجاميع عدد من قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ماراثون الثانوية العامة مع اعتماد وزير التربية والتعليم أمس النتيجة النهائية، وإعلان أسماء الأوائل، كما توجهوا بعدد من النصائح قبل الالتحاق بالكلية.

خالد حجازي – الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات والشئون التنظيمية فى اتصالات الدولية

وحصل المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات و الشؤون التنظيمية فى مجموعة إتصالات الدولية على 97% في الثانوية العامة، متوجها بالنصيحة للخرجين الجدد بالتوجه نحو اختيار تخصصات يستمتع بها الطالب اثناء الدراسة، بجانب العمل على استكشاف التوجهات الجديدة في التكنولوجيا.

هبة صالح – مدير معهد تكنولوجيا المعلومات ITI

وحققت الدكتورة هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات على نسبة 85% في مرحلة الثانوية العامة، ناصحة الشباب بالعمل على التعلم المستمر مع ضرورة تجديد المهارات ومزجها بكل ما هو جديد في قطاع التكنولوجيا.

أحمد مكي – رئيس مجلس إدارة مجموعة بنية

حصل المهندس أحمد مكي رئيس مجلس ادارة مجموعة بنية لخلول الاتصالات على 95% كمجموع في الثانوية العامة ، وتخرج في مدرسة الإبراهيمية الثانوية في عام 1990 ثم التحق بكلية الهندسة جامعة القاهرة .

عمرو أبو علم – رئيس مجلس إدارة منطقة تكنولوجيا المعادي

وحقق عمرو ابو علم رئيس مجلس إدارة منطقة تكنولوجيا المعادي 88% مجموع في الثانوية العامة، متوجها بالنصيحة للشباب ان يختارو تخصصهم بما بتلائم مع تفكريهم وطموحهم، لافتا انه يجب اختيار الكلية وفقا للاساس المطلوب البناء عليه بعد التخرج.

محمد حجازي – رئيس لجنة التشريعات والقوانين السابق بوزارة الاتصالات

حصل محمد حجازي الرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات على نسبة 80% في مرحلة الثانوية العامة، قائلا انه يجب على الشباب عدم التوقف عن التعلم في اي وقت، كما يجب ان يعملوا في المجالات الجديدة، خاصة وان التخصصات الجديدة هي التي تصنع الفروقات .

عمر الصاحي – مدير شركة أمازون مصر

ونصح عمر الصاحي مدير عام شركة أمازون مصر الشباب الخريجين الجدد ان يختارو الكليات وفقا لاحتياجات السوق في مصر وما حولها، فضلا عن ان تكون مناسبة لاهتمامتهم وفق قدراتهم وامكانياتهم.

ايهاب مدحت – نائب رئيس شركة تريد لاين

وحقق ايهاب مدحت رئيس مجلس ادارة شركة تريد لاين والموزع الرئيسي لهواتف ابل في مصر على 80% في الثانوية العامة، ناصحا الشباب بالتوجه نحو اختيار تخصصات القانون .